Nella trentesima puntata di Domenica In, in onda su Rai Uno domenica 6 aprile 2025, Mara Venier ha dedicato un ampio segmento al ricordo di Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo a Roma. Ospite in studio il figlio dell’attrice, Andrea Rizzoli. Tra foto, filmati e ricordi, l’intervista ha toccato momenti emozionanti, tanto che la conduttrice si è commossa più volte. Alla fine, sopraffatta dall’emozione, non è riuscita più a proseguire e ha dovuto abbandonare lo studio. “Ti accompagno, faccio due passi perché ora è difficile andare avanti”, ha detto, prendendo sotto il braccio il figlio di Eleonora. Poi, dietro le quinte, si è lasciata andare alle lacrime.

Mara Venier aveva aperto la puntata con queste parole: “Voglio iniziare ricordando un’amica di tutti. Durante la malattia, credo che Eleonora abbia dato una grande lezione di vita a tutti noi”. Andrea Rizzoli ha raccontato al pubblico come la famiglia stia affrontando questo momento: “È passato un mese, la parte più dura l’abbiamo superata, ma ora sentiamo molto la sua mancanza nella vita quotidiana. L’abitudine all’assenza non c’è ancora. Mi manca tantissimo”.

Andrea ha anche parlato del legame speciale che Eleonora aveva con il nipotino Gabriele, rivelando che il piccolo la cerca sempre: “Lei gli manca, ma credo che abbia accettato la sua assenza. Quando Paolo gli regala giocattoli a forma di animale, come quelli che gli dava sempre Eleonora, lui alza lo sguardo al cielo e dice: ‘Grazie, nonna’. Non credo che la dimenticherà mai. Lui potrà rivederla nei film e nelle foto che abbiamo messo ovunque. Parliamo sempre di lei.”

Andrea ha poi raccontato anche gli ultimi giorni di vita di sua madre: “A volte mi confondeva con Angelo, Paolo con Massimo, Paolo con me. Era molto divertente, scherzava con il suo solito umorismo e rideva di tutto. Anche sul fatto che stava male il Santo Padre. Credo che lo facesse per noi. Poi, ad un certo punto, si è addormentata dolcemente. Siamo sempre stati con lei in clinica, io e Paolo non l’abbiamo mai lasciata. Il centro delle nostre vite era lei. Nei suoi ultimi giorni riusciva ancora a commuoversi per la grandezza che la circondava. Una lezione incredibile.”

Nel momento dei saluti, Mara Venier non ha più retto e ha iniziato a piangere. Si è alzata, ha abbracciato Andrea Rizzoli senza dire nulla, e poi è uscita dallo studio, lasciando tutti sorpresi. Le telecamere l’hanno seguita dietro le quinte, dove Mara ha scambiato qualche parola di conforto con Andrea, prima di rientrare in studio, ancora scossa.