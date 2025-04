La televisione italiana potrebbe presto assistere a un nuovo e inedito sodalizio tra due delle figure più iconiche del piccolo schermo: Maria De Filippi e Paolo Bonolis. I due celebri conduttori si sono recentemente ritrovati sullo stesso palco in occasione di Avanti un altro! By Night, scatenando una raffica di voci e ipotesi sul loro futuro in tv. Durante la puntata, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti dedicando a Maria De Filippi la celebre “E penso a te”, introducendola con parole affettuose: “In un mondo televisivo dove quasi nessuno dice quello che pensa, io invece voglio dirti qualcosa a cui tengo molto. Una cosa che non ti ho mai detto. E ti dedico la canzone E penso a te”.

L’emozionante momento ha suscitato grande interesse non solo tra il pubblico in studio, ma anche tra gli appassionati di televisione, curiosi di sapere se quell’incontro fosse solo una parentesi nostalgica o il preludio di una nuova collaborazione. Maria ha colto l’occasione per invitarlo a Uomini e Donne, alimentando l’entusiasmo di fan storici come Gemma Galgani, da sempre grande estimatrice di Bonolis. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sembrano indirizzare verso un altro progetto, ancora più sorprendente, che vedrebbe i due protagonisti fianco a fianco.





Tu si que vales, Paolo Bonolis nuovo giudice del programma

Secondo quanto rivelato da hit, la newsletter dell’ex redattore di TvBlog, Paolo Bonolis sarebbe pronto a unirsi al cast di Tu Si Que Vales, dove potrebbe occupare la poltrona di giurato lasciata libera da Gerry Scotti. Si legge su X: “Quindi mi state dicendo che hanno licenziato Gerry Scotti? Che tristezza” Una mossa strategica da parte di Mediaset, che punta a rafforzare ulteriormente la squadra del popolare varietà del sabato sera, diretto concorrente di Ballando con le stelle. Bonolis, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’azienda di Cologno Monzese, non è del tutto nuovo al programma: nel 2014 partecipò infatti come guest star a una delle puntate.

L’ingresso fisso di Bonolis nel cast di Tu Si Que Vales segnerebbe l’inizio di una stagione televisiva intensa per il conduttore romano, che si prepara anche al ritorno del suo amato Il Senso della Vita. Tra progetti personali e collaborazioni, il suo calendario si annuncia particolarmente ricco. Non è da escludere, inoltre, una futura co-conduzione con Maria De Filippi, una possibilità che lui stesso ha ventilato durante il podcast Doppio Passo: “Maria De Filippi mi sta molto simpatica, ci divertiamo molto insieme e farò con lei sicuramente qualcosa in televisione. Ci troviamo bene. La stimo professionalmente, ma come ho detto mi fa molta simpatia e la trovo una donna molto intelligente”.

L’idea di vedere Maria e Paolo condividere uno spazio televisivo non è più solo un desiderio dei fan, ma sembra ormai un progetto in via di definizione. La loro intesa, la stima reciproca e il carisma che entrambi portano in scena potrebbero dare vita a uno dei binomi più forti e imprevedibili della prossima stagione televisiva. E chissà che il palcoscenico di Tu Si Que Vales non sia solo il primo passo di una collaborazione destinata a lasciare il segno.