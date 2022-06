Alfonso Signorini ricoverato in ospedale. Il conduttore del GF Vip, che si appresta a preparare la prossima edizione del reality in partenza a settembre, ha fatto sapere di avere un problema di salute nel suo editoriale sul nuovo numero di Chi. Ha infatti voluto ringraziare i medici e gli infermieri che gli sono stati vicini nei due giorni in cui è rimasto al San Raffaele di Milano.

“Di recente mi sono ricoverato al San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco – ha spiegato Alfonso Signorini – Ho conosciuto medici straordinari, che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta, che arrivano alle 9 di sera dopo una lunga giornata tra corsie e sale operatorie e che trovano ancora il tempo per venire in camera tua, nonostante la stanchezza stampata sul volto, a chiederti come stai”.





Alfonso Signorini ricoverato: il ringraziamento ai medici

“Esistono infermieri e infermiere che sanno ancora abbracciare – ha continuato Alfonso Signorini sul personale dell’ospedale – che conoscono anche il valore di una buona parola, e anche il gusto di una sana risalta per sdrammatizzare l’attesa del responso di un esame. Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell’anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è venuta una dottoressa che non conoscevo, semplicemente per dirmi grazie per farle ogni settimana compagnia con i miei editoriali”.

“E le sue parole, così affettuose, così sentite, in quel momento per me sono state una carezza d’amore”, ha aggiunto il direttore e conduttore sempre sul settimanale Chi. Alfonso Signorini non dà alcun dettaglio circa la patologia che ha reso necessario il ricovero in ospedale. Ma a quanto emerge nulla di preoccupante ma solo alcuni controlli medici che hanno però richiesto l’anestesia.

In ogni caso appena uscito dall’ospedale Alfonso Signorini “ha respirato a pieni polmoni”. “Non solo per il sole che mi scaldava la pelle e l’aria che sapeva d’estate, ma perché avevo davvero toccato con mano l’amore. Sì perché l’amore esiste anche e soprattutto quello che si manifesta tra persone che non si conoscono e che ci fa sentire connessi, empatici con la vita e il cuore degli altri. Non è retorica, credetemi, è qualcosa di bello, a cui non siamo abituati. E se la sofferenza serve a qualcosa, certamente serve anche a prendere coscienza di questo”.

