Clamoroso gesto di fine anno di Alfonso Signorini e Giulia Salemi, che hanno salutato i loro follower con qualcosa di unico. Nessuno poteva aspettarsi un gesto simile dal conduttore televisivo e dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, invece è successo davvero. Ma il risultato finale non è stato soddisfacente, almeno stando ad alcuni commenti apparsi in rete. Entrambi sono stati pesantemente criticati e quindi quel loro comportamento non ha fatto breccia assolutamente nei cuori delle persone.

Alfonso Signorini e Giulia Salemi sono stati bombardati dalle critiche e non sappiamo se avranno voglia di rispondere a questi hater. Intanto, parlando un attimo di quanto sta avvenendo nella casa del GF Vip 7, il pubblico ha chiesto provvedimenti disciplinari nei confronti di Edoardo Tavassi, dopo alcune sue frasi contro Antonella Fiordelisi, dette durante un dialogo con Edoardo Donnamaria. Ma andiamo a scoprire insieme cosa hanno fatto nelle scorse ore Signorini e la figlia di Fariba Tehrani.

Alfonso Signorini e Giulia Salemi: bufera dopo il loro video

Nelle ultime ore Alfonso Signorini ha aperto il suo profilo TikTok, con il supporto di Giulia Salemi. E ha fatto un esordio pazzesco sul noto social network. Hanno pubblicato un video nel quale hanno fatto qualcosa di assurdo per molti. Hanno inscenato un siparietto che ha lasciato tutti a bocca spalancata e i commenti si sono sprecati. Pensavano probabilmente di far divertire migliaia di utenti, ma molti di loro non hanno gradito questo regalo di fine anno e li hanno attaccati duramente.

Alfonso Signorini e Giulia Salemi hanno iniziato un ballo sensuale sulle note di una canzone Mambolosco. Lui ha indossato occhiali e cappello e lei ha cominciato a twerkare davanti a lui. Queste le reazioni principali degli utenti: “Non ho mai visto nulla di peggio, meglio un film horror”, “Cosa sto vedendo? Vi prego, cancellatemi la memoria”. Ma c’è comunque chi si è anche divertito: “A me fa troppo ridere”, “Alfy, vogliamo questo balletto in studio”, “Adorooo, siete il top, è stupendo vedere la tua complicità con Giulia”.

Quindi, i seguaci di Alfonso Signorini e Giulia Salemi si sono divisi. Ma a dominare la scena sono state soprattutto le critiche, anche se difficilmente il direttore del settimanale Chi ne risentirà. Possiamo aspettarci altri video dello stesso tenore anche nelle prossime settimane.