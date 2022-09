Alfonso Signorini fidanzato, è finita. Il giornalista, conduttore del GF Vip e direttore del settimanale Chi ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua vita privata, tenuta sempre segreta, ma anche professionale. Ha per esempio ammesso di essere molto legato al suo magazine, che ormai dirige da 16 anni.

Ha inoltre confessato che la recente copertina con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata la più venduta dell’anno 2022 fino ad oggi. “Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”. Ma per il suo record personale di Chi bisogna tornare indietro al 2005, con la copertina del matrimonio tra Anna Falchi e Stefano Ricucci: 800mila copie vendute.





Alfonso Signorini fidanzato: “Non stiamo più insieme”

Lo scoop di cui Alfonso Signorini va più orgoglioso è però quello del bacio tra Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani: un milione e 600mila copie esaurite in tre giorni. Tondando al fidanzato, dopo 18 anni si è conclusa la storia d’amore più importante della sua vita.

Paolo Galimberti, classe 1968, imprenditore e politico, con un passato da senatore, è stato il fidanzato storico di Alfonso Signorini. Che ha vissuto questa relazione sempre nel massimo riserbo e tenuta al riparo da gossip. Ma “dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”.

Oggi dunque Alfonso Signorini è single ma anche innamorato di un’altra persona, la cui identità rimane però al momento misteriosa: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”, ha spiegato il 58enne.

