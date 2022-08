Alex Belli e Delia Duran, la coppia torna prepotentemente alla ribalta: negli ultimi giorni infatti si era diffusa la voce di una profonda crisi tra la coppia. A raccontare la verità, senza omettere alcun passaggio, è stata lei nel corso di un’intervista al settimanale Vero. La recente fama dei due è legata all’ultima partecipazione al GF Vip. Un’esperienza riuscita al punto che si era rincorsa la voce di un possibile ritorno dell’attore anche nell’edizione che inizierà a settembre.



“Se mi piacerebbe tornare in casa per qualche puntata? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto”.





Alex Belli e Delia Duran in crisi? Lei smentisce tutto



Poi Alex Belli aggiungeva: “Per esempio all’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose. Avevo dato alla produzione dell’Isola dei Famosi un’idea in merito ad un’incursione. Poi però non si è fatto più nulla. Avevo notato che nella versione spagnola del reality c’era un personaggio che si chiamava Capitano Morgan che creava dinamiche. Le incursioni sono molto interessanti”. (Leggi anche “Costretta a operarmi”. Guendalina Goria e la malattia: “Non migliora, le cure non funzionano”)



Con Delia le cose sembra andare bene a dispetto delle voci. “Tutto benissimo, stiamo progettando tante cose belle…Non stiamo mai fermi, il lavoro ci elettrizza”, ha spiegato lei. Poi sulle chiacchiere che vogliono Alex sempre vicino a qualche bellissima ha detto: “Lui ama troppo le donne…Di conseguenza io posso capire perchè anche io le amo, siamo sulla stessa lunghezza…”. Insomma, Delia sarebbe rassegnata all’attrazione del marito verso l’altro sesso al punto da credere che non ci sia niente da fare.



Un amore quindi solido. Del resto nelle settimane scorse aveva spiegato di avere un sogno nel cassetto: quello di diventare mamma. settimanale Nuovo la modella venezuelana ha raccontato: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”.

