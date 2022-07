“Ahimè, separati”. Alex Belli e Delia Duran lontani: è l’attore a spiegare tutto

Delia Duran e Alex Belli, estate da separati. Fiumi di inchiostro sono stati usati per due tra i maggiori protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip. La coppia ha sicuramente attratto il pubblico durante il reality e non solo per il triangolo (più o meno) amoroso con Soleil Sorge. Un amore “libero” è stato definito il loro, tanto che l’attore e modello ha pure dedicato una canzone al tema. E pazienza se qualche mese fa lo stesso Belli professasse di aver “cambiato le regole“.

E oggi entrambi si godono il momento di massima popolarità anche grazie all’esperienza nello show di Alfonso Signorini. Recentemente i due hanno fatto parlare per il loro desiderio di aver un figlio: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”.





Alex Belli e Delia Duran, un’estate da separati

Per Alex Belli e Delia Duran è un’estate particolarmente impegnativa. I due hanno trascorso alcuni giorni nella splendida Mykonos, in Grecia. Dopodiché lui ha iniziato a girare per l’Italia con la sua band. L’attore è un grande appassionato di musica e così porta nelle piazze il suo spettacolo dove canta e suona chitarra e pianoforte. La bella Delia, però, non sarà con lui. È stato lo stesso Alex a chiarire la situazione.

Alex Belli e Delia Duran: età, altezza, peso e figli

Anche Delia Duran ha molti impegni di lavoro in questo periodo, per fortuna per lei verrebbe da aggiungere. Se non fosse che proprio il lavoro costringerà i due a stare lontani almeno per un periodo: “A causa del lavoro la nostra sarà un’estate vissuta, ahimè, da separati” ha spiegato infatti Alex Belli. Naturalmente non c’è nessun problema nella loro relazione, come conferma anche la volontà di avere presto un bambino.

Nel frattempo il matrimonio civile può attendere. La priorità, lavoro permettendo, è quella di avere un bambino. Delia Duran ha affermato che il matrimonio arriverà soltanto dopo. Tra l’altro c’è anche un’altra questione da risolvere. In passato la modella è stata sposata con l’imprenditore Marco Nerozzi e deve ancora arrivare il divorzio ufficiale. Discorso diverso per Alex Belli che invece è formalmente separato dall’ex moglie, la modella Katarina Raniakova.

