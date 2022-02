Alex Belli e Delia Duran insieme al GF Vip 6. La modella venezuelana aveva chiuso, ma da quando il marito l’ha raggiunta nella Casa il loro rapporto sembra essere di nuovo tutto rose e fiori, anche se non sono mancati discussioni e alti e bassi in questi giorni. Entrambi hanno sempre professato “amore libero”, raccontando anche di condividere la camera da letto con altre donne.Delia Duran ha anche raccontato un retroscena su uno degli ultimi compleanni del suo Alex Belli.

“Il giorno del suo compleanno gli ho portato anche una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”.

Alex Belli a Delia Duran: “Cambio le regole”

Ma nelle ultime ore una clamorosa retromarcia da parte dell’attore. Sembra infatti che Alex Belli abbia deciso di chiudere la coppia e optare per l’esclusività. Non più amore libero, dunque, dalle parole di lui alla moglie mentre giocavano a biliardo, ha detto chiaramente a Delia Duran di voler cambiare un po’ di cose nella loro vita sentimentale.





“Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone – ha detto Alex Belli – Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività’”. La reazione della modella venezuelana? Inizialmente è sembrata un po’ titubante, poi ha risposto in maniera positiva alla richiesta del marito: “Ci sarà”.

Katia ad Alex e Delia:" avete finito di fare lo show?"

Soleil:" vi manca la regina 6 e 12"

Del resto era stata proprio Delia Duran, nel corso della diretta GF Vip 6 di giovedì sera, a ribadire questo concetto. Di volere cioè da parte del marito attenzioni esclusive che, di conseguenza, non dovranno più coinvolgere Soleil Sorge. Ora la proposta di Alex Belli che invece sembra più generale. Ma a giudicare dai commenti social, per grande parte del pubblico è solo un altro atto dello show che i coniugi stanno recitando.