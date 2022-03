Alex Belli scatenato dopo il GF Vip 6. Dopo l’intervista a Verissimo con Delia Duran, che è poi stata ospite di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi, non si fa che parlare di un suo possibile arrivo a La Pupa e il Secchione Show. Nel programma di Barbara D’Urso c’è la sua amica Soleil Sorge, che è giudice insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia, e la sua ex Mila Suarez, tra le pupe.

Il ruolo di Alex Belli? L’indiscrezione sulla sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show da ore è sulla bocca di tutti e a quanto pare dovrebbe sbarcare in trasmissione soltanto in qualità di ospite di una delle prossime puntate. Proprio come successo la scorsa settimana con Lulù Selassié.





Alex Belli, pioggia di insulti dopo l’ultimo video

Non c’è dubbio che, se la voce dovesse essere vera, Alex Belli verrà stuzzicato sul suo rapporto con Soleil Sorge, che come detto è presenza fissa in quello studio. Nel frattempo l’attore ha avuto da ridire per certe affermazioni di un altro ex coinquilino, Davide Silvestri. Eppure nella Casa i due avevano stretto un ottimo rapporto.

Alex Belli a CasaChi ha detto che è solo grazie a lui, Soleil Sorge e Delia Duran che il GF Vip ha tenuto banco per mesi e non per scene tipo quelle di Davide delle imitazioni di un’iguana. A proposito, Delia. Tra i due procede a gonfie vele, vogliono sposarsi e diventare genitori e al momento si godono al successo. E sono stati entrambi ospiti di una discoteca il weekend scorso.

E ha anche cantato, Alex Belli: si è esibito sulle note di ‘Chimica’, di Donatella Rettore, brano associato al suo rapporto con Soleil Sorge. Ma larga parte del suo pubblico social l’ha massacrato. Sotto al video si leggono commenti tipo: “Ma hanno pure pagato per vederti?”. Questo è stato il più gettonato, ma si legge anche “Mi dispiace per la mia città per aver ospitato un pagliaccio come te”, “Senza Sole il nulla”.

“Chiudiamola qui”. Alex Belli, con l’ex protagonista del GF Vip finisce nel peggiore dei modi