Che Natale sarebbe senza luci e lucine? Altro che regali, quelli, davvero, non sono mica necessari per trascorrere una delle principali festività italiane e non solo. No. Ma le luci, i colori, le città che si vestono a festa per ricordare a tutti, ma soprattutto a noi stessi, che non si può soltanto pensare ai propri bisogni, quelle no. Non si può rinunciare. E così un po’ ovunque, come ogni anno, torna in tanti centri, in pianura, in montagna e in collina, da nord a sud e nelle isole, torna la luce e tornano le luci.

Anche i vip e vipponi di casa nostra addobbano le proprie abitazioni, il proprio cortile di casa, il proprio salotto. Presepe, albero e tutti i tipici addobbi natalizi riempiono di colore e speranza i nostri edifici. Guardate ad esempio, l’alberello che Stefano De Martino ha fatto realizzare dal suo interior designer di fiducia. Stavolta in stile decisamente classico. E poi quello del giocatore del Napoli Politano. Ma, in queste ore, sta facendo parecchio parlare di sé Alessia Marcuzzi. Andiamo a scoprire perché.

La popolare conduttrice televisiva non si è accontentata di realizzare un albero natalizio, è proprio il caso di dirlo, coi controfiocchi. Ma ha anche abbellito la propria terrazza di casa con tantissime luci, per la gioia della figlia Mia e del cagnolino di casa Brownie. Messaggi che ispirano fiducia e positività come quello che campeggia su una delle numerose palline appese: “Sii gentile e abbi coraggio”. Alessia Marcuzzi ama il Natale, è evidente. Tanto che ha anticipato i tempi e già prima della fine di novembre ha iniziato a rendere unico il suo colaratissimo Natale.





“Un po’ in anticipo lo so – ha scherzato Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram – Ogni anno una cosa nuova sul nostro albero, ma tutto il resto rimane più o meno sempre uguale. Per ricordarci tutte le volte che lo abbiamo preparato e l’emozione che ci ha regalato quella decorazione presa in quel determinato posto. Mia si ricorda tutto… è incredibile. Paolo ha fatto il lavoro più complicato ha attaccato le lucine dappertutto e ha comprato un piccolo proiettore che desse l’effetto della neve… vi piace? Brownie era il più felice di tutti. Ci mancava Tommy, ma tanto fra poco arriverà”.

Ghirlande, stelle, luci blu e il classico albero natalizio con peluche, babbi Natale e tanto, tanto altro. A casa di Alessia Marcuzzi, come in molte altre case di milioni di italiani, l’atmosfera spinge se non a essere più buoni, quanto meno ad essere diversi dal solito. Certo non tutti hanno la stessa attenzione e cura dei particolari che Alessia e i suoi familiari hanno avuto nella preparazione dei loro addobbi. O no? Voi che dite? Siete in grado di fare di meglio?