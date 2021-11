Dopo oltre 25 anni di duro lavoro in Mediaset Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare l’azienda e di prendersi una pausa dalla televisione. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“, aveva esordito la conduttrice romana il 30 giugno scorso.

“È per questo motivo non vi nascondo con grandissima sofferenza che ho deciso di comunicare all’Editore all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”, aveva concluso Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi apre l’armadio e spiazza i fan

A seguito dell’addio al Biscione, la conduttrice ha avuto diverse proposte di lavoro da Rai, Discovery ed in ultimo da La7, che però ha rifiutato. A La7 Alessia Marcuzzi avrebbe avuto la possibilità di guidare un nuovo programma pre-serale ma ha deciso di non accettare e anche la voce di una sua possibile partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le stelle era presto sfumata.





Abbandonata la televisione, Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social, dove condivide diversi momenti della sua vita privata, dal quotidiano, al lavoro come imprenditrice con i suoi brand e alla famiglia. In queste ore la Pinella ha inaugurato una rubrica su Instagram, dove i suoi fan possono farle domande su qualsiasi argomento.

“Da oggi, ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su IG: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di caz*ate…tutto! E quando dico tutto è tutto”, ha annunciato Alessia Marcuzzi pubblicando subito una delle prime domande: ““Vibratori: pro o contro?”.

Poi la conduttrice decide di svelare un particolare molto piccante. Filmando la scena, Alessia Marcuzzi si avvicina al suo armadio e sussurra: “Zitti – dice con il dito sulla bocca – Vi porto nel mio ‘arsenale’”, mostrando l’interno della sua cabina armadio con alcune scatole che contengono dei vibratori.