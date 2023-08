Alessia Marcuzzi, la notizia corre veloce tra i fan. La conduttrice italiana volge lo sguardo verso nuovi orizzonti lavorativi. Sempre molto attiva sui social, Alessia Marcuzzi cura il rapporto con i fan ormai da diversi anni e anche attualmente non va in ferie. Infatti vola a Londra per portare avanti il proprio sogno nel cassetto. E i fan non potevano che accogliere la notizia con tutta la gioia: “Anche a 50 anni sembri una ragazzina”, “Sei sempre bellissima”, “Davvero meravigliosa”, sono alcuni dei commenti.

Il nuovo progetto di Alessia Marcuzzi. Nuovi scenari lavorativi per la conduttrice italiana volata a Londra insieme al suo carismatico staff. Foto, video e tanta energia da investire nel nuovo progetto: ma di cosa si tratta? Nello specifico Alessia Marcuzzi sta per realizzare un sogno nel cassetto: eccola dunque nel lancio della collezione della sua linea di borse.

Il nuovo progetto di Alessia Marcuzzi: cosa sta succedendo nella vita della conduttrice italiana

Partita insieme ai componenti del fedele staff, ma anche con la figlia Mia e supportata dalla presenza dei genitori, Alessia Marcuzzi non può trattenere per sè la splendida iniziativa che la lascia volare già in alto. E gli scatti della ‘trasferta’ parlano da soli. Infatti la conduttrice romana ha approfittato del viaggio a Londra per dedicarsi anche a momenti piacevoli, tra passeggiate e capolino tra i suoi ristoranti preferiti.

Di recente Alessia Marcuzzi è inoltre rientrata seppur indirettamente nella turbolenta vicenda sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come ormai è noto la coppia si trova a vivere nuovamente un momento alquanto critico. I motivi del presunto allontanamento sono trapelati solo attraverso alcune indiscrezioni che restano tali: ipotesi su ipotesi che non fanno che confondere i fan sulla situazione. Ma Alessia Marcuzzi cosa c’entra in tutto questo?

Alessia Marcuzzi non ci sta a entrare nel gioco al massacro e a Repubblica si è raccontata parlando anche di Stefano De Martino: “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.