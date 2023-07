Alessia Marcuzzi, scoppia la polemica dopo quelle immagini. La nota conduttrice italiana questa volta si trova al centro una bufera in seguito ad alcuni scatti inerenti la pubblicità di una catena di gelati. Ebbene si, avete capito: Alessia Marcuzzi nel giro di poco tempo si è ritrovata bersagliata da parte degli hater che avrebbero colto un dettaglio molto preciso per poi sottolinearlo espressamente. E tutto questo a pochi giorni dagli attacchi gratuiti ricevuti in merito alla vicenda sentimentale tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi sotto attacco degli hater. Più un vip conquista la scena, più gli attacchi hater diventono inevitabili. E Alessia Marcuzzi conosce molto bene il modo di agire di alcuni utenti che come sempre colgono il minimo dettaglio per trovare i presupposti di colpire e affondare. Questa volta tutto ha avuto inizio da una campagna pubblicitaria per una catena di gelati di cui la Marcuzzi è promoter.

Alessia Marcuzzi sotto attacco degli hater: “Nessuno ci crede…”

Immagini della showgirl di Rai 1 intenta a gustarsi un gelato, eppure gli scatti non convincono, colpa della diffusa invidia nei suoi riguardi? Alessia Marcuzzi ha sempre sfoggiato un fisico mozzafiato e purtroppo la bellezza talvolta viene presa di mira. In tal caso gli attacchi al veleno degli hater volevano sottolineare che la showgirl stesse fingendo.

“Non ci crede nessuno che mangi il gelato. Si sa che sei sempre a dieta…”, fa notare qualcuno. “Non potevano sbagliare di più che scegliere te”, aggiunge un altro, e ancora: “Perché ti hanno pagato altrimenti due foglie di insalata e via”, “Tu che te lo puoi permettere son sicura che non te li mangi”. Insomma, cascata di commenti a cui Alessia Marcuzzi ha fatto bene a non rispondere.

E sempre per resgtare sul pezzo, negli scorsi giorni il nome di Alessia Marcuzzi è stato tirato in ballo in merito alla vicenda sentimentale che vede come protagonisti Belen e Stefano De Martino. Ovviamente solo pettegolezzi a cui la Marcuzzi ha risposto a tono, mettendo a tacere le voci sul presunto e improbabile flirt tra lei e il conduttore di Bar Stella.