“L’ho fatto proprio lì”. Alessia Marcuzzi se lo lascia scappare: la confessione è bollente

Incredibile confessione intima di Alessia Marcuzzi, che in questo periodo sembra proprio voler tirare tutti i lati privati della sua vita. Soltanto pochi giorni fa si era soffermata sui suoi sex toys, che aveva mostrato ai suoi follower. Ora, rispondendo ad una domanda di un suo fan, si è spinta anche oltre e ha parlato dei suoi rapporti sessuali. Una confidenza molto riservata, che sta già facendo il giro del web. Un sogno proibito per molti, invece la conduttrice televisiva è riuscita a realizzarlo.

Intanto, dalle informazioni riportate dal magazine “Chi”, “mancherebbero solo i dettagli” dell’accordo che vedrebbe Alessia Marcuzzi sul palco dell’Ariston ricoprendo un ruolo talmente importante al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus. Insomma, non una sorta di valletta, ma il ruolo di co-conduttore insieme e al pari di Amadeus che tuttavia resta il direttore artistico della kermesse. Secondo il tabloid firmato Alfonso Signorini, questa volta al suo fianco come “spalla comica” non ci sarà Fiorello.

Come fanno molte influencer, ma in generale anche tantissimi personaggi famosi, anche Alessia Marcuzzi si è sottoposta al classico domanda e risposta dei suoi fan. E non ha saltato nemmeno i quesiti più bollenti e quasi da censura. Si è confermata quindi una donna molto onesta e anche decisamente passionale, stando al suo racconto. C’è ovviamente chi vorrebbe conoscere qualche dettaglio in più, soprattutto con chi si sia resa protagonista di questo amplesso in un luogo decisamente insolito.





Uno degli utenti ha chiesto ad Alessia Marcuzzi: “Posto più strano dove hai fatto l’amore?”. E lei, senza pensarci su due volte, ha risposto con una gif che ritraeva un aereo. Quindi, ha avuto un rapporto ad alta quota, obiettivo che sicuramente è complicato da raggiungere. Non ha fornito ulteriori dettagli, ma è bastato questo a far scatenare gli utenti. Nelle prossime ore riferirà qualche altro particolare? Difficile immaginarlo, ma resta il fatto che sia stata in grado di farlo a bordo di un velivolo.

A proposito delle offerte di lavoro ad Alessia Marcuzzi, sarebbe davvero molto vicina all’approdo su Amazon. Quest’ultimo avrebbe in serbo per lei la conduzione di un reality show, il cui nome è ancora ignoto, e anche una nuova trasmissione. Dettagli non ce ne sono ancora, ma la firma non dovrebbe tardare ad arrivare. Non resta che attendere novità da questo fronte.