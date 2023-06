Alessia Mancini e Flavio Montrucchio di nuovo in chiesa per un’occasione speciale. I due volti noti della televisione sono una delle coppie più inossidabili del mondo dello spettacolo. Lei ha intrapreso la carriera a Non è la Rai, poi è stata velina di Striscia La Notizia e ha partecipato a numerosi programmi. Ad esempio è stata a “La sai l’ultima” e “Passaparola”. Lui, invece, è diventato famoso come concorrente del Grande Fratello 2.

Flavio Montrucchio ha poi legato il suo nome a show come “Bake off – Dolci sotto un tetto” e “Primo appuntamento”. Nel 2003 Alessia e Flavio si sono sposati. Poi hanno avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015. Ebbene proprio poche settimane fa a casa Mancini-Montrucchio è stato festeggiato con una super torta fragole e cioccolato il compleanno di Mya. Adesso la famiglia è tornata in chiesa per un evento molto importante.

Leggi anche: “Identica alla mamma”. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, la figlia Mya compie 15 anni: è già bellissima





Alessia e Flavio pieni di gioia per la figlia Mya

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno appena vissuto una giornata speciale. Un paio di giorni fa hanno infatti festeggiato la cresima della primogenita Mya. La soubrette ha condiviso due scatti dell’importante celebrazione scrivendo nella didascalia: “La Cresima è dono di Dio e aiuta a vivere da cristiani. (Papa Francesco)”.

I due sono più innamorati che mai e Alessia condivide spesso momenti di relax insieme con la figlia Mya che a 15 anni è già uno splendore. Tuttavia Alessia e Flavio hanno dovuto affrontare un momento molto difficile. Dopo la nascita di Mya, infatti, la showgirl ha avuto un aborto spontaneo perdendo in questo modo il figlio. “Tra Mya e Orlando abbiamo avuto una perdita – ha raccontato Alessia Mancini a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo diverso tempo fa – Per fortuna poi è arrivato Orlando che ci ha regalato la gioia che aspettavamo”.

Sul rapporto con Flavio Montrucchio e i momenti difficili la stessa Alessia Mancini aveva rivelato: “Certo, perché ci sono, è inevitabile, ci arrabbiamo, litighiamo e poi facciamo pace per fortuna. Essere di supporto l’uno all’altro è importante, è troppo facile quando va tutto bene, invece quando arrivano le difficoltà, trovare una spalla a cui appoggiarsi è importante anche in un rapporto di coppia”. “Bisogna accettare le cose e poi superarle. Non devi portare rancore, rabbia – ha dichiarato Alessia – sono cose che non mi appartengono”.

“Sotto i ferri”. Alessia Mancini in ospedale: cosa le è successo e come sta ora