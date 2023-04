La figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio compie 15 anni, scopriamo a chi assomiglia. Come molti sanno la showgirl e l’attore hanno una storia d’amore che dura ormai da 20 anni. Nel 2003, infatti, i due noti personaggi italiani si sono sposati e hanno avuto due bimbi. Flavio, ex concorrente del Grande Fratello 2, si è imposto come conduttore tv su Real Time e Discovery+.

Flavio Montrucchio ha condotto diversi show, come “Bake off – Dolci sotto un tetto”, “Primo appuntamento” e “Primo appuntamento – Crociera”. Alessia Mancini, invece, viene da Non è la Rai, programma cult degli anni 90 che ha sfornato diverse starlette come, ad esempio, Ambra Angiolini che poi è diventata attrice e tante altre cose… Proprio in questi giorni, per la famiglia Montrucchio-Mancini, o Mancini-Montrucchio, è stata aria di festa e non solo per Pasqua e Pasquetta…

Leggi anche: "Sotto i ferri". Alessia Mancini in ospedale: cosa le è successo e come sta ora





Alessia e Flavio festeggiano Mya: la foto di famiglia

Nei giorni scorsi avevamo parlato di un momento delicato per Alessia Mancini che ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Fortunatamente sembra essere andato tutto bene, almeno a giudicare dal sorriso che l’ex Non è la Rai ha sfoggiato al fianco del marito Flavio Montrucchio e della figlia Mya, nata il 10 aprile del 2008.

15 anni e due genitori belli come il sole e soprattutto che si amano ancora come se fosse il primo giorno. Pochi giorni fa è stato il secondogenito Orlando a festeggiare il suo ottavo compleanno e anche per lui foto di rito dietro una torta con sopra il cubo di Rubik, gioco di logica e abilità manuale conosciuto in tutto il mondo. Stavolta, invece, è Mya a far festa con mamma e papà e immancabile torta, con fragole e cioccolato.

Ma a chi assomiglia la splendida Mya? Beh, c’è chi dice che sia identica alla mamma. E, effettivamente, pare proprio così, basta dare uno sguardo alla foto che Alessia Mancini ha condiviso sul proprio profilo Instagram nell’ultimo post. La showgirl ha scritto: “Il nostro amore più grande. Auguri Principessa ❤️🎂“. E loro due, il re e la regina, continuano a vivere la loro storia come se fosse una favola: complimenti!

