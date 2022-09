“Come ho conosciuto Simone”. Alessandro Cecchi Paone, la curiosità intima sul nuovo (e giovanissimo) fidanzato

Alessandro Cecchi Paone parla del suo nuovo fidanzato. In una recente intervista al portale FanPage il popolare giornalista e divulgatore scientifico si è soffermato a lungo sulla storia d’amore con il compagno Simone. Pochi giorni fa la paparazzata di Chi, i due sono stati beccati insieme in barca nel mare della Costiera Amalfitana. “Una grande e dolce passione estiva – ha dichiarato Cecchi Paone – una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”.

La differenza d’età, ben 34 anni, non sembra essere un problema. “Nel corso dell’estate – ha raccontato Alessandro Cecchi Paone in riferimento alle foto di Chi – la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”. Insomma, amore decollato per Alessandro Cecchi Paone che sta vivendo il suo nuovo amore senza troppi timori per il futuro, ma sempre sotto la luce del sole. Tuttavia la loro storia non è partita col piede giusto.





Alessandro Cecchi Paone e l’inizio della storia ‘in salita’

Alessandro Cecchi Paone ha svelato alcuni retroscena sulla sua fresca relazione con il compagno Simone. “Ci saremmo dovuti incontrare a Pescara alla fine di un mio convegno. Purtroppo è finito tardi e ho dovuto dirgli che non sarei riuscito a vederlo. È partita malissimo ma il suo desiderio di conoscermi c’era”. E infatti tutto si è sistemato anche grazie alla caparbietà del giornalista.

Dopo il mancato primo appuntamento Alessandro Cecchi Paone ha inviato Simone a Positano e le cose sono andate decisamente meglio: “Ci siamo trovati bene ed è rimasto l’intera settimana”. Il giornalista ha poi spiegato come si sono conosciuti: “Mi ha cercato lui su Instagram qualche mese fa. Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato”.

L’amore ai tempi di Instagram. Il loro rapporto è decollato proprio sul famoso social. Alessandro Cecchi Paone ha infatti raccontato che si è convinto a frequentare Simone dopo aver visto quello che il ragazzo pubblicava: “Mi erano piaciute le sue foto, quello che scriveva su Instagram e abbiamo deciso di conoscerci”. Il giornalista ha poi rivelato: “È un ragazzo molto giovane ma ha già una bella esperienza in campo sentimentale”. Il suo compagno, inoltre, ha avuto storie eterosessuali: “Come me, nasce etero con delle storie anche importanti”. Insomma, se son rose…

“Sorpresi così, in barca”. Alessandro Cecchi Paone in love, chi è il nuovo e giovanissimo (26 anni) fidanzato