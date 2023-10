L’addio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è l’argomento gossip della settimana. Che è iniziata con l’annuncio di lei che “con profonda tristezza nel cuore” ha reso nota la fine della storia con il papà di sua figlia Celine Blue, 5 mesi. Ha affidato a una Instagram Story il suo commento dopo giorni di voci, aggiungendo che “sono successe cose gravi, non avrei mai pensato che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”.

Non ha spiegato il motivo della rottura, ha però detto che non avrebbe mai immaginato che “la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto” e parlato di scoperte. Da qui i fan dei Basciagoni hanno iniziato a parlare di un presunto tradimento di lui. Più che parlarne hanno proprio puntato il dito contro l’ex UeD ed ex GF Vip, travolgendolo di critiche e insulti sui social.

Sophie Codegoni, la reazione alla foto di Basciano in ospedale

Poi è arrivato il turno di Alessandro Basciano, che ha rotto il silenzio da quello che sembra un letto d’ospedale. Non si sa cosa gli sia successo, ma sotto la foto ha commentato i rumor su presunti tradimenti smentendoli categoricamente e parlando di “un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati”.

E ora un nuovo capitolo con la reazione di Sophie Codegoni che non è tardata ad arrivare. Non proprio esplicita, ma i like ad alcuni tweet delle fan dei Basciagoni non sono passati inosservati. E secondo molti confermerebbe l’ipotesi tradimento. “Strano dopo che Sofy ha fatto il comunicato lui e in ospedale ieri era in viaggio a Roma sabato era a cena con l’amico fatta serata carico benissimo oggi ospedale curati ma non fare un dramma perché Sofy non mente ok potevi fare l’adulto almeno oggi”. E like di Sophie.

Altri anche qui: “Certo ma secondo voi basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito ? Le parole di Sophie non lasciano dubbi”. “Penso onestamente che quella flebo sia il risultato di stress per le notti brave. Il corpo prima o poi cede. Per tutto il resto tirasse fuori le palle e dicesse la verità perché non credo che la famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento“.