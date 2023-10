Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ma cosa sta succedendo? Da settimane non si parla che di loro, la coppia nata sotto le telecamere del GF Vip che pochi mesi fa ha dato il benvenuto alla piccola Celine Blue. Prima che nascesse la prima figlia dei Basciagoni, l’ex corteggiatore di UeD e oggi deejay aveva anche chiesto in sposa la compagna con una proposta di matrimonio fatta a sorpresa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Le nozze non sono mai state celebrate, almeno per ora, ma soprattutto oggi quei tempi sembrano lontanissimi.

Le voci di crisi e di rottura hanno travolto Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in questi ultimi mesi ma le ultimissime sembrano essere vere. Sono ufficialmente ai ferri corti, dice l’esperto di gossip e amico del dj Amedeo Venza. Che adesso conferma il momento no. È infatti intervenuto nella rubrica “Chit e Chat” in onda sul profilo Instagram Sdl.Tv spiegando che i due ex UeD ed ex GF Vip stanno attraversando una crisi.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni “ufficialmente in crisi”

“Sì, è ufficiale, sono in crisi”, ha raccontato Amedeo Venza, pur lasciando aperta la possibilità che la tempesta rientri. “Penso che da parte di entrambi ci sia la volontà di recuperare, tutte le coppie vivono una crisi. L’importante è recuperare, sempre se si può recuperare”.

“Di fondo, da parte di entrambi il sentimento c’è”, ha aggiunto l’esperto di gossip social che come detto parla spesso Basciano. “Sento sempre Ale, ovvio che gli dispiace per questi periodi difficili con Sophie, ma secondo me ci regaleranno belle sorprese”. I motivi della crisi?

Ad oggi non sono dati da sapere, ma nella marea di indiscrezioni che circolano c’è anche chi parla di caratteri inconciliabili. Di certo c’è che da settimane non si fanno vedere insieme dai fan ma, come detto, Amedeo Venza è convinto che non è da scrivere la parola fine sulla storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.