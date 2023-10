“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo. Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato“. Dopo giorni di voci incontrollate, con queste parole Sophie Codegoni aveva confermato la crisi con il compagno Alessandro Basciano. Una crisi che oggi si è trasformata in addio.

I due si sono conosciuti due anni fa durante il Grande Fratello Vip 6 e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo pochi mesi dall’uscita della casa del GF i due hanno annunciato l’arrivo della prima figlia, Celine Blue, nata venerdì 12 maggio 2023. “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue“, aveva scritto l’influencer sui social.

Alessandro Basciano fotografato con una ragazza

Il sesso del bebè era stato rivelato a Verissimo, mentre il nome era stato spoileralrlo da Alfonso Signorini in una puntata del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno Alessandro Basciano si era inginocchiato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia chiedere a Sophie di diventare sua moglie. La risposta era stata sì, anche se il gesto era stato molto criticato.

Quest’estate è scoppiata la bomba. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono entrati in crisi e a quanto pare ora non stanno più insieme. In queste ore l’ex gieffina ha pubblicato una Instagram story – poi rimossa – con una canzone di Shakira che parla di tradimento. Un chiaro messaggio al suo (ex?) fidanzato, beccato e paparazzato in aeroporto insieme a una ragazza bionda.

Ora capisco anche perché lei si sta facendo la sua vita normale bella contenta. Ne ha piene le ragioni dopo lo schifo che ha fatto Basciano con quella donna. #basciagoni”, si legge su Twitter, dove è stata pubblicata la foto in cui si vede Alessandro Basciano parlare con una ragazza. Non solo, secondo un’indiscrezione pare che sia stata Sophie Codegoni a lasciare il fidanzato dopo aver trovato delle chat con numerose ragazze.