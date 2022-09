“Mi sto cag… addosso”. Alessandra Amoroso, l’imbarazzo in diretta poi le lacrime: troppe emozioni. E lei ‘troppo vera’

Alessandra Amoroso, fan impazziti. Grande successo per la cantante dopo l’evento “Tutto accade a San Siro” in onda su Canale Cinque. Per l’artista orginaria di Galatina momenti preziosi che i fan non potevano che commentare con il cuore ancora colmo di grande emozione.

Alessandra Amoroso, il concerto diventa un momento indimenticabile. Palcoscenico e applausi ma anche momenti per così dire ‘intimi’ che la cantante ha convidiso con il suo numeroso pubblico di fan. Alessandra lascia ancora una volta il segno.





Alessandra Amoroso, il concerto diventa un momento indimenticabile

“Faccio la disinvolta ma mi sto cag…ndo addosso!”, non ha nascosto anche la sua intensa emozione Alessandra Amoroso davanti ai 42 mila presenti a San Siro, e ancora: “In questa parte di scaletta, ho messo brani che, per me, sono di fondamentale importanza”. (Alessandra Amoroso festeggia il suo compleanno).

Musica dunque ma anche momenti di condivisione. Alessandra Amoroso ha sottolineato: “La musica ha scattato delle foto. Ho scelto sempre il bene, la verità e la condivisione”. E giù lacrime di gioia e applausi con parole di stima per la cantante che i fan hanno riversato anche su Twitter.

“Grazie per aver condiviso questo momento d’amore”, ha aggiunto ancora Alessandra Amoroso, consapevole che siano i fan a dettare anche il suo successo: “In ogni foto scattata dalla musica, ho sempre incontrato le vostre facce, le vostre mani, e voglio dirvi una cosa: dalla ragazzina del 2008 alla donna del 2022: grazie”. E la risposta dei fan non poteva che arrivare immediata anche su social. Un affetto su cui la cantante di Galatina potrà fare sempre affidamento. E a parlare sono i numeri, ma anche gli occhi che non smettono di emozionarsi e commuoversi. Più che un successo sul palcoscenico per Alessandra.

“Ma come si è vestito?”. Il famoso attore si presenta così al suo matrimonio e i social esplodono