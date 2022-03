Alena Seredova, la serenità ritrovata. La foto dolcissima insieme alla figlia da il ‘bbom’ di like nel giro di poche ore. Impossibile per molti non cogliere lo sguardo dolce e felice di mamma Alena, che anche nella didascalia scrive e conferma il suo stato d’animo. Lo scatto immortala il momento vissuto tra mamma e figlia in montagna.

Mamma di Louis Thomas, 11 anni, e David Lee, 7, frutto dell’amore tra la modella e il portiere italiano Gigi Buffon, ma anche di Vivienne, terza figlia della modella avuta con il nuovo compagno. Una gioia di essere mamma, ma anche di sentirsi una donna pienamente amata. La Seredova lo annuncia a tutti con una foto.

“Una mamma felice & una bimba felice” recita la didascalia a corredo del selfie postato nelle scorse ore dalla modella. Successi non solo nella vita professionale ma anche in quella sentimentale e di famiglia. Dal punto di vista professionale, la Seredova continua nella sua attività di modella e showgirl, ma al suo fianco esiste anche un grande amore.





Si chiama Alessandro Nasi, 46 anni, vice presidente della società finanziaria Exor, a capo della quale c’è John Elkann ma anche presidente di Comau, industria che si occupa di robotica, e oggi papà di Vivienne, venuta alla luce il 19 maggio 2020.

Una storia d’amore, ha raccontato tempo fa la modella, cominciata quando lei pensava ancora al suo ex marito e piangeva. Da quel momento Alessandro Nasi è stato in grado di starle accanto nel modo giusto fino a quanto Alena non ha compreso che fosse davvero lui l’uomo della sua vita. E così è stato.