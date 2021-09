“Il mio difetto fisico”. Anche Alena Seredova si lamenta… “Ecco perché lo nascondo sempre”

Showgirl, modella, attrice e anche dirigente sportiva. Nata in Repubblica Ceca ma naturalizzata italiana. 43 anni, alta un metro e 81, peso forma 65 chilogrammi. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a soli 15 anni. È considerata una delle donne più affascinanti ed eleganti del panorama dello showbiz italiano e non solo. Avete capito di chi stiamo parlando? Vi diamo un ultimo indizio: è stata sposata con Gianluigi Buffon con il quale ha avuto due figli, David Lee e Louis Thomas.

Ovviamente parliamo di Alena Seredova che, come tutti sapete, dopo la separazione dal portierone oggi in forza al Parma, ha ritrovato l’amore con Alessandro Nasi. Top manager e parente della famiglia Agnelli Alessandro ha regalato anche una nuova serenità ad Alena, scottata dalla fine della precedente storia causata dalla relazione di Buffon con Ilaria D’Amico. Ora la vip è di nuovo felice e un anno fa è diventata di nuovo mamma con la nascita di Vivienne Charlotte.

Alena Seredova è bellissima, inutile negarlo. Però lei è riuscita a trovarsi un ‘difetto’ o meglio un particolare del suo aspetto fisico che non le piace. Riguarda una parte del viso. Lo ha rivelato lei stessa in una delle ultime story su Instagram. L’ex modella ha deciso di rispondere ad alcune domande dei propri follower. Per esempio: “Come è stato avere un bimbo a 40 anni?”. “Mi sono goduta tutte le mie gravidanze, tutti i miei figli, certo a 42 anni fai un figlio con un’altra consapevolezza…” risponde Alena.





Poi alla domanda “Hai un bellissimo viso, ma perché ti metti sempre defilata?” Alena Seredova ha risposto: “Allora se defilata vuol dire quest’angolazione (di tre quarti, ndr) e non questa (guarda la telecamere frontalmente, ndr)… io odio questo (con le dita di una mano stringe la mandibola, ndr) e allora lo snellisco così”. “Sembra che ho il torcicollo?” aggiunge poi ironicamente.

Insomma, l’avreste mai detto? Anche Alena Seredova ritiene di aver un piccolo difetto fisico, la mandibola troppo grande. Ad ogni modo l’ex modella non sembra essere ossessionata dal suo aspetto, negli ultimi tempi le sue forze e le sue energie sono tutte rivolte alla sua famiglia. Una famiglia allargata che, oltre ai suoi due primi figli David Lee e Louis Thomas, oggi conta anche il compagno Alessandro Nasi e l’ultima arrivata: Viviene Charlotte, che ha sugellato nel migliore dei modi il suo nuovo amore.