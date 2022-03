Alberto Matano è il conduttore televisivo forse più apprezzato del momento. La sua impeccabile conduzione de ‘La Vita in diretta’ lo ha proiettato al vertice delle preferenze del pubblico, che lo ammirano per il suo instancabile lavoro. In questi anni ha lavorato duramente sia nella fase legata all’emergenza sanitaria, con lo scoppio della pandemia da coronavirus, e ora sta seguendo da vicino le vicende della guerra in Ucraina. Ma nelle ultime ore ha deciso di dedicare il suo tempo alla sua famiglia.

Infatti, la giornata del 3 marzo non è una qualunque per Alberto Matano. Infatti, è un giorno speciale perché è nato il suo adorato papà, che si chiama Franco. L’anziano genitore ha raggiunto un importantissimo traguardo, infatti ha festeggiato 80 anni. Bellissime le fotografie scelte dal presentatore Rai per omaggiare al meglio l’uomo, ovviamente felice di celebrare questa ricorrenza insieme ai suoi figli e a sua moglie. Non potevano certamente mancare innumerevoli auguri da parte dei follower.

Proprio sul profilo Instagram ufficiale di Alberto Matano è stato possibile apprezzare le istantanee di famiglia per festeggiare papà Franco. Insieme a loro due anche la mamma di Matano, la signora Marisa, e i fratelli Luisa e Vincenzo. Famiglia al gran completo per stare vicini al genitore e al marito e fargli trascorrere momenti indimenticabili. Fantastiche soprattutto le foto che hanno ritratto papà e figlio insieme, prima che il festeggiato potesse spegnere le candeline per il suo compleanno.





Nella didascalia a corredo degli scatti Alberto Matano ha scritto poche ma significative parole: “Sei il mio cuore. Auguri papà. #80 #auguri #felicità”. Tra coloro che hanno risposto al suo post spiccano Mara Venier: “Auguri”, Francesca Barra: “La seconda foto bellissima”, Sandra Milo: “Sinceri auguri ad una delle figure centrali della tua vita. Ogni bene e felicità al tuo papà”. Da segnalare anche like e cuori da parte di Salvo Sottile e Nunzia De Girolamo, oltre a quello di Monica Setta.

Alcuni giorni fa Alberto Matano si è spaventato a ‘La Vita in diretta’ per una situazione poco carina, vissuta da un inviato in Russia. Lui ha deciso di parlare con il giornalista Giammarco Sicuro, che è inviato nella capitale russa Mosca e ha rivelato in diretta televisiva: “Ci hai fatto preoccupare ieri, te lo voglio dire perché stavi documentando le proteste e egli arresti in piazza e hanno caricato anche te”.