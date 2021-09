“Ormai è tardi”. Alberto di Monaco, le parole sulla moglie Charlène fanno parecchio rumore

Non si spengono i riflettori su Charlène di Monaco. Un calvario, quello della principessa, che dura ormaii da mesi. Era stata lei a fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche raccontando di aver subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. In seguito all’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie: di qui l’impossibilità di spostarsi.



Infatti il suo apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi. Tuttavia sui profili ufficiali nessuno parla di crisi, mentre le voci si rincorrono. “Alberto è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso”, una delle ultime dichiarazioni via stampa della principessa. Mentre l’account ufficiale @PalaisPrincierdeMonaco ha da poco condiviso via Instagram e Facebook un altro video celebrativo dei 10 anni di matrimonio.



Ieri era circolata la voce, lanciata dal settimanale Oggi, che Charlène di Monaco fosse stata plagiata da una maga. Ad accentuare la distanza tra Charlène e i Grimaldi pare contribuisca il legame stretto della principessa con Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale Charlène condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016. E che in questi giorni ha provveduto a ripulire i social, da Facebook a Instagram, della sua presenza.







Vero o no, staremo a vedere. Quello che è certo è che Jacques e Gabriella di Monaco hanno affrontato il loro primo giorno di scuola senza la mamma Charlene. Il Principe Alberto ha accompagnato i gemelli da perfetto “mammo” mentre la moglie in Sud Africa si riprende dal collasso. Pochi giorni fa il reale di casa Grimaldi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista People in riferimento alle insistenti voci di divorzio.



Ha riferito che “probabilmente avrebbe dovuto affrontare” prima i rumors ma «mi stavo concentrando sulla cura dei bambini»; poi ha ribadito con forza che quella di Charlene non è stata una fuga né si tratta ora di un esilio: “Non ha lasciato Monaco in un battibaleno”.