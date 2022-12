“Non ci sarà”. Albano Carrisi, la notizia colpisce la famiglia a una settimana da Natale

Per Albano Carrisi sarà una Natale diverso, lo ha rivelato lui stesso dalle colonne del settimanale Ora Magazine. In queste settimane il cantante di Cellino San Marco è stato spesso al centro del gossip. Di recente infatti era arrivata dalla Spagna una notizia bomba: Albano Carrisi avrebbe avuto un’amante, una relazione clandestina durata tre anni, come ha rivelato Patricia Danoso, una 40enne che avrebbe conosciuto il cantante a Milano e da quel momento sarebbe scoppiata la passione.



“Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”. Albano Carrisi aveva smentito tutto e deciso di procedere legalmente con l’aiuto del suo avvocato spagnolo José Maria Garzon.

Leggi anche: “Giorgia Meloni? Sì”. Albano Carrisi sorprende tutti sulla premier





Albano Carrisi, Natale diverso senza la figlia Cristel



Per Albano Carrisi c’è solo Loredana Lecciso, con la quale trascorrerà il Natale e per la quale ha in serbo un regalino speciale: un bel vestito da poter sfoggiare durante le feste. Feste che vedranno Albano Carrisi grande protagonista con un menù da leccarsi in baffi: non mancheranno carne al sugo, pasta fatta in casa e un piatto tipico pugliese a lui molto caro, i ceci in pignata col peperoncino.



Purtroppo mancherà la figlia Cristel, che proprio il 25 dicembre compie gli anni. “Nessun regalo può superare il dono della vita. Purtroppo quest’anno resta in Croazia, con la famiglia del marito. Noi abbiamo fatto un accordo: un anno viene giù a Cellino e un anno resta a casa sua, così accontenta tutti. Invece, in estate per fortuna non manca mai di arrivare”, ha raccontato.



La compagnia di Cristel potrebbe fargli dimenticare anche un’altra accusa che arriva dalla Spagna, quella delKiko Hernandez che lo accusa di dovergli dare 30mila euro: “Il signor Al Bano mi deve dall’anno 2009 30mila euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamargli internazionalmente 30mila euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30mila euro? Fa le querele e non paga i costi, 30mila euro da 13 anni”.