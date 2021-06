Albano Carrisi è uno dei cantanti più amati in Italia e le sue canzoni sono rimaste impresse nella memoria di milioni di persone. A fare molto rumore nell’arco della sua vita è stato anche l’aspetto sentimentale, infatti è stato dapprima sposato con Romina Power e poi si è unito a Loredana Lecciso. In diverse occasioni le due donne si sono punzecchiate sia direttamente che indirettamente, ma stavolta è stata la Lecciso a rendersi protagonista di una confessione che sta facendo sognare tutti.

La donna è stata intervistata da ‘Grand Hotel’ e si è sbilanciata non poco sul rapporto con Albano Carrisi. Come ben sapete non sempre i due hanno avuto momenti facili, infatti sono anche avvenuti dei litigi importanti che li avevano divisi. Loro hanno tra l’altro due figli in comune, Jasmine e Bido, che amano alla follia. Quindi, inevitabilmente si sono dovuti poi riappacificare per giungere ad un compromesso. Ma adesso pare proprio che le cose siano cambiate repentinamente. E in meglio.

Dopo tante voci dunque sul loro conto, Loredana Lecciso ha voluto mettere una sorta di punto sul loro rapporto parlando apertamente di come stiano adesso le cose con Al Bano. I più fiduciosi possono tirare un bel sospiro di sollievo, mentre coloro che tifavano per una reunion ancora più intima con Romina Power potrebbero doversi mettere l’anima in pace. Stanno quindi vivendo serenamente questo periodo e sperano ovviamente che questo legame possa continuare così anche in futuro.





Loredana Lecciso ha quindi dichiarato a ‘Grand Hotel’: “Forse mai come ora lui ed io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”. Infatti, entrambi i figli stanno per prendere strade importanti: Jasmine Carrisi studia Psicologia e sta cercando di sfondare nella musica, Bido studierà invece Economia e Management nella città di Milano.

Albano Carrisi è rimasto un po’ deluso dal risultato degli ascolti di qualche settimana fa, quando era in programma anche l’Eurovision vinto dai Maneskin. Lo show di Al Bano e Romina si è fermato a 2 milioni e 18mila spettatori con uno share del 10,7%. Ovviamente non era facile competere con un programma in diretto, seguitissimo da tutti e che ha poi fatto esultare milioni di italiani dopo il trionfo della band.