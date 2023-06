Alba Parietti, la foto corre veloce sul web. Sempre molto attiva sui social, Alba Parietti ha condiviso sul profilo Instagram un social che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Dopo la romantica fuga a Capri con Fabio Adami, la nota conduttrice si appresta a tornare alla guida del timone di un nuovo show, ‘Non sono una signora’, con lo start previsto il prossimo 29 giugno. Ma prima sempre meglio ricaricare le batteria sotto i caldi raggi del sole. Il selfie dalla spiaggia a Formentera fa subito il giro dei fan. Merito di un dettaglio che non poteva passare inosservato.

Il selfie di Alba Parietti fa il giro del web: occhio al dettaglio che non sfugge a nessuno. Giornata di relax sotto i raggi del sole per la splendida conduttrice di quasi 62 anni che fa ancora girare la testa a tutti: “Considerato che è il primo giugno e che manca un mese esatto al mio sessantaduesimo compleanno, posso dichiarami soddisfatta. Vi fa piacere? A me pure… Vi infastidisce la mia vanità? Fatevene una ragione, alla mia età non potrete rieducarmi”, ha scritto di recente su un post Instagram.

Ma nello scatto delle ultime ore ad attirare i fan non è solo la bellezza di Alba. Stesa sulla spiaggia di Formentera, la conduttrice scatta un selfie ma alle sue spalle appare un uomo chinato senza il costume da bagno. “Non ci credo”, ha commentato un utente divertito. E ancora: “Siamo sulla stessa playa! Ahahah Ragazzi qui dove ti giri ti giri è pieno di nudisti che spuntano da ogni dove… Non si può fare nulla“, aggiunge ancora un altro.

Alba Parietti, inutile dirlo, sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi fan e lei stessa non nasconde di ritenersi una donna molto fortunata: “Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa. Sono un’adolescente di quasi 62 anni e vivo così come mi pare. Se mi avessero detto che a questa età mi sarei sentita così bene e piena di gioia e di vita non ci avrei creduto. Questa è la stagione migliore, perché faccio quello che mi sento di fare e sto con chi mi rende felicissima. Gioco con le carte più belle della partita che la vita mi ha messo in mano”, recitava il post di alcuni giorni fa.

Ma a proposito di soddisfazioni, anche la vita sentimentale di Alba sembra procedere per il meglio. La conduttrice già da qualche tempo è innamorata e felice al fianco di Fabio Adami. I due potrebbero pensare di fare un passo importante, o per lo meno è quello che si vocifera da alcuni mesi. Soliti pettegolezzi? Non resta che attendere che sia la coppia ad annunciare i progetti futuri.