Al Bano, i suoi primi 80 anni celebrati anche con un concerto evento all’Arena di Verona, la laurea della figlia Cristel ma anche una disavventura. Proprio mentre si recava a Zagabria, dove da anni vive la neo dottoressa in Letteratura alla Harvard University di Boston, per festeggiare questo grande traguardo. Il cantante ha raccontato l’episodio all’Ansa. “Si è laureata cum laude ad Harvard, è una grande gioia e un grande orgoglio”, ha detto Al Bano che fra poco, il 3 giugno, sarà in concerto in Estonia.

È successo tutto durante il volo: “All’atterraggio ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito, una cosa inaccettabile“, ha raccontato all’Ansa il cantante di Cellino San Marco, 80 anni compiuti il 20 maggio. “Ero seduto al posto 1A, sono stato operato alla prostata e proprio al momento dell’atterraggio avevo bisogno del bagno e ho chiesto di usarlo”, ha proseguito entrando poi nei dettagli.

Al Bano, “inaccettabile”: la disavventura in aereo

“Intanto la scala che avevano fissato alla porta interiore per farci scendere l’aveva bloccata e il corridoio era pieno di gente. La hostess mi ha risposto che non era possibile e mi ha intimato di sedermi. Ho alzato la voce, perché era una cosa assurda. Ho chiesto di parlare con il comandante, ma niente”, ha continuato Al Bano aggiungendo che nemmeno l’intervento di una passeggera è servito a far cambiare idea al personale di bordo.

Non c’è stato niente da fare: “Hanno fatto scendere i passeggeri dalla porta posteriore, ma non mi hanno fatto andare in bagno neanche là dietro”. Ma non è finita qui perché poi “forse per l’alterco che avevo avuto con la hostess, mi sono trovato la polizia all’uscita: mi hanno messo in un angolo e hanno voluto controllare il passaporto. Alla fine mi è stato concesso di andare a prendere la valigia”.

“Sono sessant’anni che volo e non mi era mai capitato un inconveniente del genere. Parlo da cittadino: andare in bagno era un mio diritto, è inaccettabile che non mi sia stato consentito. Una cosa del genere può succedere anche ad altri passeggeri, è inaccettabile”, ha concluso Al Bano senza nascondere l’amarezza per quanto accaduto.