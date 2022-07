Aida Yespica rivede il figlio dopo 2 anni. Qualche mese fa la showgirl sudamericana aveva raccontato dei problemi burocratici che le impediscono da due anni e mezzo di rivedere Aron, l’unico figlio avuto tredici anni fa dall’ex compagno, il calciatore Matteo Ferrari.

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la Yespica ha raccontato: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare”. Il piccolo Aron ha vissuto in Italia fino all’età di sette anni per poi trasferirsi in America dal padre, precisamente a Miami.





Aida Yespica rivede il figlio Aron dopo 2 anni: il video

La decisione è stata presa tempo fa, quando Aida Yespica ha deciso affidarlo all’ex compagno a causa alcuni problemi economici causati da una brutta truffa che l’ha praticamente lasciata senza un soldo. “Ha vissuto con me fino a quando ha avuto 7 anni. Quando vivevo a Los Angeles ho investito dei soldi per un film e in una compagnia”, aveva raccontato la showgirl a Verissimo.

“Mi hanno truffata e hanno ridato i miei soldi. A quel punto ho lasciato Aron al papà perché me lo tenesse e ha cominciato ad andare a scuola lì. È rimasto a Miami per 6 mesi dopodiché abbiamo deciso che era meglio restasse con lui. Io ero rimasta senza soldi, senza un euro e sono rientrata in Italia per tornare a lavorare”, aveva spiegato. A parte i lockdown arrivati a causa del Covid, soubrette venezuelana ha dei problemi con il visto e per questo motivo non è riuscita a volare negli Stati Uniti per riabbracciare il suo piccolo.

Ma l’attesa è finita, perché finalmente, dopo due anni e mezzo, Aida Yespica ha rivisto il figlio. La showgirl è volata negli Stati Uniti e sui social ha immortalato il momento in cui ha potuto riabbracciare il suo Aron. “Finalmente ti posso abbracciare vita mia. Mi sei mancato un mondo, quanto sei cresciuto” ha scritto la modella a corredo dell’emozionante video.

