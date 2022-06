“Non usatelo”. Ikea, ritirato il prodotto dagli scaffali: “Potrebbe scoppiare, state attenti”

Ikea ritira le caffettiere. Il problema è sul prodotto con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile Metallisk. Il motivo è per il “rischio di scoppio durante l’utilizzo”. A riferirlo è la stessa azienda svedese che fa sapere inoltre che il provvedimento interessa tutte le caffettiere di questo modello da 0,4 litri con date di produzione tra ottobre 2020 e aprile 2022 e i lotti compresi tra 2040 e 2204.

L’Ikea precisa anche che “il rischio è aumentato in seguito alla modifica del materiale e del processo di produzione della valvola di sicurezza. Pertanto, solo i prodotti con la valvola di sicurezza in acciaio inossidabile (di colore argento/grigio) sono interessati dal richiamo.” C’è da dire inoltre che il suddetto provvedimento non riguarda le unità con valvola di tipo diverso e prodotte al di fuori del periodo indicato. Ikea ritira le caffettiere quindi a scopo precauzionale.





L’azienda inoltre raccomanda di non utilizzare le caffettiere segnalate e restituirle in qualsiasi punto vendita della catena per il rimborso, anche senza presentare lo scontrino fiscale. Ikea ritira le caffettiere, ma non solo. L’azienda svedese ha richiamato anche alcuni lotti della propria confettura di fragole bio a causa di un rischio fisico per i consumatori.

È successo circa una settimana prima del ritiro delle caffettiere e a renderlo noto è il Ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo del prodotto è stato disposto in via precauzione dall’azienda di mobili a causa della possibile presenza di pezzi di plastica in alcune confezioni della confettura di fragole.

Da quello che si legge nel comunicato, l’oggetto del richiamo nel dettaglio è la confettura di fragole bio Sylt Jordgubb prodotta per Ikea of Sweden AB dalla ditta alimentare HAFI, Hallands Fruktindustri AB, nel proprio stabilimento in Svezia. Si tratta dunque di un prodotto venduto solo nei punti ristoro dei negozi Ikea dove è offerto ai consumatori in vasetti da 400 grammi ciascuno.

