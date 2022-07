Caro bolletta, 10 modi sicuri per abbassare i consumi e risparmiare soldi

Come risparmiare sulla bolletta elettrica, ecco 10 consigli che vi aiuteranno a tenere sotto controllo le spese. La situazione internazionale sembra destinata a registrare forti aumenti sulla bolletta in autunno dopo i mega rincari da inizio anno successivo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ne è convinto l’ex ministro dell’Economia e attuale presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, che prevede un autunno molto complicato anche se in conflitto finisse oggi.



“La situazione è talmente deteriorata che rimettere in carreggiata i mercati dell’energia richiederà molto tempo. Questa è un’inflazione da offerta, insomma da maggiori costi dell’energia e delle materie prime, e come tale per definizione più dura da superare”, ha dichiarato a Repubblica. Quindi, meglio iniziare subito a risparmiare dove si può. Numero 1: spegnere tutti gli elettrodomestici in stand by: televiore, cordless, forno a microonde, frigorifero, alimentatore. Quindi Risparmia energia staccando sempre gli elettrodomestici dalla presa o, in alternativa, collegali tutti a una sola ciabatta con interruttore per semplificare l’operazione.





Come risparmiare sulla bolletta elettrica, occhio alla temperatura della lavastoviglie



Numero 2: scegli elettrodomestici a basso consumo. Classe A+++, Classe A++ o Classe A+, garantiscono una riduzione dei consumi che oscilla tra il 25% e il 45% a seconda dell’apparecchio. Numero 3: utilizzare le apparecchiature elettriche solo quando è realmente necessario. Numero 4: utilizzare lampadine a led per risparmiare sulla luce. (Leggi anche Risparmiare 500 euro al mese: 10 mosse per avere 6.000 euro in più all’anno senza rinunciare a niente)



Numero 5: disfarsi degli elettrodomestici superflui. Telefoni cordless (per via della loro alimentazione costante), boiler, sveglie digitali. Numero 6: occhio alle tariffe: vanno rispettate (e conosciute) per massimizzare le sue peculiarità bisogna utilizzare gli elettrodomestici ad alto consumo nei giorni in cui si si spende meno. Tra le 19 e le 7 del mattino dal lunedì al venerdì, a qualsiasi ora nel fine settimana e durante i giorni festivi.



Numero 7: attenzione alla temperatura di lavatrice e lavastoviglie sono tra gli elettrodomestici che consumano di più. Farle sempre a pieno carico (o quasi) e a temperature basse: più le temperature sono alte, infatti, e maggiore sarà il dispendio di energia. Numero 8: aprire il frigo solo quando serve e tenerlo lontano da fonti di calore. Ogniqualvolta si apre il frigo, infatti, si azionano le turbine per mantenere il fresco e si consuma più energia. Numero 9: massimizzare l’uso del forno elettrico spegnendolo. Numero 10: tenere sotto controllo i consumi attraverso dei misuratori di energia elettrica per abitazioni private.

