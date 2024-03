Spaghetti alle vongole, un piatto fresco e amato da tutti. Da non confondere con le telline o i tartufi di mare, le vongole sono molluschi bivalvi appartenenti alla stessa famiglia che comprende anche le cozze e le ostriche. Le più apprezzate sono le vongole veraci:hanno pochi grassi e sono inoltre leggerissime (si parla di circa 70 kilocalorie ogni 100 grammi), contengono inoltre numerosi sali minerali preziosissimi come il fosforo, potassio e ferro.

Quando si acquistano le vongole è molto importante assicurarsi che siano fresche. Le valve devono essere ben chiuse o, se aperte, devono chiudersi non appena si toccano, questo indica che si tratta di vongole vive e quindi ottime per preparare la nostra pasta. Uno degli aspetti più importanti, una volta trovata una pescheria di fiducia e acquistate le vongole perfette è quello della scelta del formato di pasta.

Pssta con le vongole: come farla e gli errori da non fare

Ovviamente questa scelta dipende dai nostri gusti e da quelli dei nostri commensali. Si possono utilizzare entrambi i formati di pasta, ovvero quella lunga o corta e, come detto, questa scelta dipende proprio dal gusto personale.

Per preparare una pasta con le vongole perfetta bisogna seguire pochi accorgimenti. L’importante è utilizzare una buona pasta di grano duro, trafilata al bronzo. L’abbinamento più classico e apprezzato, per quanto riguarda le vongole, è quello con le linguine, ma si possono utilizzare anche spaghetti o un’ottima calamarata.

Le vongole, come tutti gli altri frutti di mare, vanno pulite spazzandole sotto acqua corrente e sciacquandole abbondantemente e lasciarle spurgare per un paio d’ore in acqua salata, cambiando la soluzione a diverse riprese.

Un altro errore da evitare è lasciare tutti i gusci nel piatto dei vostri commensali; meglio lasciarne solo alcuni per l’impiattamento. Evitate di utilizzare il pomodoro per il sughetto, perché copre il sapore delle vongole, non cuocete il prezzemolo, utilizzatelo solo a fine cottura. Per sfumare il fumetto di vongole adoperare un vino di buona qualità.

La ricetta di Dissapore

INGREDIENTI

Spaghetti o pasta a vostro gradimento 400 grammi

Vongole 1 kg

Olio extravergine di oliva 4 cucchiai

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo 1 ciuffo

Sale fino

Pepe nero macinato

Sale grosso 1 cucchiaio

Mettete nella vasca del lavello le vongole e riempite la vasca di acqua (in alternativa potete usare una bacinella molto capiente). Aggiungete il sale grosso all’acqua e fate spurgare le vongole per circa 2 ore.

In una padella antiaderente mettete l’olio, lo spicchio d’aglio sbucciato e privato del germoglio interno e i gambi del prezzemolo e fate rosolare 1 minuto. Poi aggiungete le vongole scolate dall’acqua e coprite con il coperchio, in modo che si aprano. Quando sono tutte aperte spegnete e scolate dall’acqua che hanno rilasciato le vongole. L’acqua andrà filtrata e tenuta da parte, mentre dovete sgusciare circa i due terzi delle vongole, eliminate l’aglio e i gambi di prezzemolo.

Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata ma scolateli 5 minuti prima della fine del tempo di cottura. Tenete da parte un mestolo di acqua di cottura e versate gli spaghetti nella padella con le vongole. Aggiungete l’acqua delle vongole e quella di cottura e risottate fino a che l’acqua non sarà evaporata e si sarà formata una crema ben densa. Completate con le foglie di prezzemolo tritate finemente e il pepe nero a piacere.