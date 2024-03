“Semplici e gustosi”. Spaghetti pomodorini al piennolo e alici, come fare la ricetta di chef Max Mariola (video)

Pasta pomodori del piennolo e alici di Max Mariola, chef che ama definirsi sono un artigiano ai fornelli, un entusiasta delle materie prime e un amante della cucina italiana. Conosciuto per il ”sound of love”, il suono dell’amore che fa ascoltare quando cucina i suoi piatti, Max Mariola è nato a Roma e cresciuto sul litorale di Nettuno ma ha “radici culinarie in mezza Italia”.

Grazie ai social, Max Mariola è diventato famoso a un pubblico più ampio, ma deve la sua fortuna in televisione alla collega Laura Ravaioli, specializzata nella cucina ebraica Kasher, che lo ha voluto accanto a lei nella sua trasmissione del Gambero Rosso Channel. “È così che è iniziata la mia carriera da showman”, ha spiegato lo chef nel suo sito.





Pasta pomodori del piennolo e alici di Max Mariola

Per questa sfiziosa ricetta, Max Mariola utilizza i pomodorini del piennolo del Vesuvio dop, uno dei prodotti più antichi e tipici dell’agricoltura campana, tanto da essere perfino rappresentato nella scena del tradizionale presepe napoletano. Il pomodorino del Vesuvio viene apprezzato sul mercato sia allo stato fresco, venduto appena raccolto sui mercati locali, che nella tipica forma conservata in appesa -“al piennolo“-, oppure anche come conserva in vetro, secondo un’antica ricetta familiare dell’area, denominata “a pacchetelle”, anch’essa contemplata nel disciplinare di produzione della dop.

Spaghetto 3 ingredienti. Vi serviranno i pomodorini del piennolo, le alici sott’olio e l’olio bono.

INGREDIENTI

Spaghetti

Pomodori del piennolo

Alici sott’olio

Prezzemolo

Aglio

Cipolla

Olio bono

In una padella calda metti l’olio extravergine di oliva e i gambi del prezzemolo. I ciuffi conservali per aggiungerli una volta amalgamata la pasta. Dopo aver fatto soffriggere il tutto, togli i gambi, grattugia uno spicchio di aglio, fai soffriggere, aggiungi le alici e lasciale sciogliere nell’olio e aglio per qualche minuto.

Mettete a bollire l’acqua e cuocete gli spaghetti al dente. Nella padella fate cuocere la cipolla e poi pomodorini al piennolo tagliati a meta, schiacciateli con una schiumarola in modo da far uscire tutto il succo e lasciate cuocere bene.

Una volta cotti gli spaghetti, metteteli nella padella con il sughetto di pomodorini e alici e mantecate bene. Finite la cottura degli spaghetti spadellando in modo da amalgamare il tutto, tritate il prezzemolo e aggiungetelo al piatto.