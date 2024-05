“Stop immediato”. Harry e Meghan, brutte notizie. E altri guai: ora sono costretti a spiegare

Non c’è pace per Harry e Meghan Markle. Una brutta notizia è stata confermata nelle ultime ore e per loro adesso sono guai veri. Dovranno cercare di risolvere la brutta figura, anche perché la loro immagine rischia di rovinarsi ancora di più. Dagli Stati Uniti è trapelata questa informazione poco rassicurante e ora dovranno correre ai ripari per mettersi alle spalle questa questione.

Harry e Meghan Markle sono stati raggiunti da questa brutta notizia e si stanno adoperando per provare a scongiurare qualcosa di ancora più positivo. Un periodo non fortunato per la coppia, che deve già fare i conti con i problemi con la famiglia reale ma ora c’è un’altra gatta da pelare. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo.

Harry e Meghan Markle: la brutta notizia

Harry e Meghan Markle sono stati raggiunti da questa brutta notizia, proveniente dagli Usa, e che riguarda qualcosa di molto importante nella loro vita. Il riferimento è alla loro fondazione di beneficenza, che si chiama Archewell, che è stata clamorosamente dichiarata inadempiente. Non avrà l’opportunità di proseguire l’attività che prevede la raccolta dei fondi.

Come riferito dal sito Leggo, c’è stata una lettera del procuratore generale dello stato della California. Qui è stato scritto che Archewell non avrebbe presentato il report annuale che è obbligatorio e non avrebbe pagato le tasse di registrazione. Dunque, in questi casi avviene normalmente la segnalazione al Fisco per morosità e si può addirittura arrivare a sanzioni come la sospensione o la revoca dal registro delle organizzazioni.

Da parte di Harry e Meghan è arrivata una richiesta, ovvero la proroga per mettersi in regola. Staremo a vedere se verrà concessa e se tutte queste problematiche saranno risolte in tempi brevi.