Sonia Bruganelli è stata scelta come nuova opinionista del GF Vip. Insieme ad Adriana Volpe, che è molto diversa da lei e con cui non sembra scorrere buon sangue, affianca Alfonso Signorini in questa sesta edizione del reality show di Canale 5. E proprio come ha sempre fatto – chi la segue su Instagram lo sa – anche nel commentare le dinamiche dei vipponi non ha peli sulla lingua. La moglie di Paolo Bonolis è anche un’amante di moda (le scarpe sono la sua passione) e lusso. Non ne ha mai fatto mistero e infatti ogni estate viene puntualmente attaccata per i viaggi a bordo di un aereo privato.

Ma non è certamente l’unico motivo per cui Sonia Bruganelli è finita e finisce spesso nel mirino degli hater. Chissà che diranno ora che ha aggiunto alla sua ricca – in tutti sensi – collezione di accessori super lusso per casa. “Quando hai bisogno di una nuova coperta da utilizzare nei pomeriggi di attesa del grande fratello tv e i tuoi amici di louis vuitton ti vengono in soccorso”, ha scritto sotto al post.

Sonia Bruganelli, quanto costa la nuova coperta di lusso

Con questa didascalia Sonia Bruganelli ha mostrato ai follower il nuovo arrivo in casa Bonolis. Una coperta che senza vedere la scatola gialla, che l’opinionista del GF Vip 6 fa vedere prima del cosiddetto unboxing, si riconosce subito. È un regalo graditissimo e anche un oggetto del desiderio delle fashion addicted quella di Louis Vuitton che ha ricevuto la signora Bonolis.





Si tratta della classica coperta in monogram LV realizzata con lana e cachemire e può essere usata sia in casa che come scialle per dare un tocco sofisticato ai propri outfit invernale. Certamente il prezzo non è proprio economico, ma del resto è un prodotto di lusso. Come si legge sul sito del brand, questa coperta ora in possesso di Sonia Bruganelli costa più di mille euro: 1.030 euro, per l’esattezza.

Sonia Bruganelli la metterà sul divano o in camera da letto? La casa romana che divide con Paolo Bonolis e i figli è piena di oggetti di lusso. Sul letto ha accessori firmati come le lenzuola e i cuscini di Hermès che hanno un costo da 720 euro l’uno e le candele sulla vasca, presumibilmente di Diptyque il cui prezzo parte da 200 euro.