Sonia Bruganelli è stata scelta come opinionista del GF Vip 5 insieme ad Adriana Volpe. Una ‘coppia scoppiettante’ quella che affianca Alfonso Signorini durante le dirette, che sin dalle prime puntate ha fatto capire come non corra buon sangue. Ma del resto la moglie di Paolo Bonolis e la conduttrice ed ex gieffina sono due donne molto diverse.

A differenza di Adriana Volpe, da anni e anni protagonista sul piccolo schermo, Sonia Bruganelli è stata più spesso dietro le quinte che davanti le telecamere, ma chi è avvezzo a social e gossip la conosce molto bene. Lady Bonolis è più e più volte finita nel mirino degli hater che l’accusano di ostentare uno stile agiato. Dall’aereo privato ai capi firmati, fino alle critiche più becere che riguardano i figli (ne ha 3: Davide, Silvia e Adele). Ma avete mai visto casa della famiglia Bonolis?

Sonia Bruganelli casa: vasca in camera e accessori di lusso

È ancora una volta dal suo profilo Instagram che i fan possono sbirciare gli interni della bellissima casa di Sonia Bruganelli. Molti i post che immortalano gli angoli come sala da pranzo e salotto ma ultimamente, grazie a un video girato da Alessandro Boero, uno dei più cari amici della coppia si scorgono dei dettagli inediti della camera da letto della coppia.





Nel filmato l’opinionista del GF Vip 6 si mostra ancora a letto a mezzogiorno, dopo aver accompagnato i figli a scuola e non passa inosservata la grande vasca idromassaggio posizionata proprio di fronte al letto matrimoniale. E che vasca! È circolare, in marmo di carrara e rivestita all’interno con piccole piastrelle quadrate a formare un mosaico che si ripete lungo tutta la parete di appoggio.

Chiaro è che la camera da letto di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è molto ampia perché oltre allo spazio occupato dalla vasca c’è anche un divano a due posti e dai post si nota anche un’enorme doccia trasparente proprio al centro della camera. Ma non sfuggono gli accessori firmati come le lenzuola e i cuscini di Hermès che hanno un costo da 720 euro l’uno e le candele sulla vasca, presumibilmente di Diptyque. Il prezzo? A partire da 200 euro.