Nuove notizie, per niente rassicuranti, quelle che arrivano sulla principessa Anna, sorella 73enne di re Carlo III e secondogenita della regina Elisabetta II. Nella giornata di lunedì 14 giugno è stata ricoverata in ospedale in seguito a un incidente domestico definito non grave. La notizia dell’incidente in cui è rimasta ferita la principessa è stato reso noto da Buckingham Palace.

In una nota il palazzo reale ha precisato che la principessa ha riportato “contusioni lievi” nella sua residenza di Gatcombe Park, nel Gloucestershire inglese, ma è stata comunque trattenuta per ora “in osservazione presso il Southmead Hospital di Bristol come misura precauzionale”.

Il palazzo non ha specifica la natura dell’incidente, ma stando alla Bbc la sorella del sovrano – amazzone appassionata, con un passato a livello agonistico nell’equitazione – è stata colpita da uno dei suoi cavalli. Anna, membro senior di casa Windsor particolarmente attiva in incarichi di rappresentanza della monarchia, soprattutto in questo periodo in cui il fratello e la moglie di William si trovano alle prese con seri problemi di salute, si trova ancora in ospedale.

Immediato il ricovero in ospedale, con tanto di elicottero chiamato sul posto. Al momento la principessa resta ricoverata, per la precisione presso il Southmead Hospital di Bristol. Al suo fiancoci sono il marito, Timothy Laurence, e anche figli, Zara Tindall e Peter Phillips. A 24 ore dalla notizia, arriva un aggiornamento sulle condizioni di salute della principessa Anna e non sono per niente buone.

Il suo tour in Canada è stato annullato e sembra – da rumors – che la situazione sia abbastanza seria. All’età di 73 anni, le condizioni di salute di Anna fanno preoccupare gli insider che hanno parlato con i tabloid inglesi e la sua partecipazione al banchetto di stato in onore dell’Imperatore del Giappone è stata cancellata. Lo confermerebbe anche l’ultima soffiata dai corridoi di Buckingham Palace. “Situazione seria”, fanno trapelare i bene informati. Ma al momento non c’è nessuna nota ufficiale della famiglia reale.