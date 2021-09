“Liti furiose e parole grosse”. Aria di tempesta nella Royal Family, William e Carlo ai ferri corti

Momenti di tensione nelle Royal Family. Secondo quanto riportano i ben informati ‘liti furiose e parole grosse’ sarebbero volate tra il principe Carlo e William. Non è stato proprio un anno da ricordare questo per i reali tra le lacrime per la morte del principe Filippo e la rottura, sembra ormai insanabile, tra Harry, Meghan e il resto della casa reale. Tutto era iniziato dopo l’intervista che i duchi del Sussex avevano rilasciato a Ophra, con accuse, neppure tanto velate, di razzismo.



Per chi non ricordasse i termini erano stati piuttosto accesi. Meghan e Harry avevano rivelato che un membro della famiglia reale – che ad oggi non hanno voluto nominare – aveva espresso preoccupazioni per il colore della pelle del primogenito nascituro, Archie. Parole spente da un comunicato, il Palazzo reale faceva sapere che “l’intera Royal Family è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Meghan”.



A testimonianza di rapporti sempre più tesi e che poco o nulla verrà concesso a Harry e Meghan, c’è la decisione della regina Elisabetta sarebbe addirittura pronta a schierare i suoi avvocati per difendere il Regno da ulteriori ‘attacchi’ del nipote e della sua consorte. A rivelarlo è il Sun: “Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi”, ha dichiarato l’insider tirato in ballo dal giornale britannico. Il tabloid aggiunge che a Palazzo ci si sta muovendo per individuare un super legale “esperto in diffamazione”.







Ma più che Harry e Meghan, a tenere banco in questo momento sono William e Carlo per il quale lo scettro e la corona siano sempre più lontani. Al contrario voci sempre più insistenti sul trasloco da Kensington vogliono William e Kate sempre più vicini alla Regina. Sull’indice di gradimento dei sudditi non ci sono dubbi.

Dopo sua Maestà, i reali senior più graditi ai sudditi sono i Cambridge staccando Carlo e Camilla di parecchio. Questo, secondo molti esperti, potrebbe spingere la Regina a premiare William e Kate. Il futuro della monarchia, insomma, dipende da loro, ma Carlo e William avrebbero avuto “accese conversazioni” su questo aspetto. Ad esasperare una situazione già tesa ci pensa l’esperto di Royal Family Howard Hodgson secondo cui: “il principe Carlo è molto desideroso di snellire l’entourage reale” e vorrebbe che i reali più piccoli siano messi al margine. Un’eventuale che William vuole scongiurare a tutti i costi.