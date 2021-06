Il 9 aprile scorso la morte del principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta. Una perdita immensa per la sovrana che, dopo una vita trascorsa insieme, si è ritrovata improvvisamente sola a gestire la vita da regina senza l’uomo che per lei è stato anche amico, spalla, amante e sostegno costante, come lei stessa aveva dichiarato in occasione delle nozze d’oro e che, anche nel giorno della sua scomparsa, sono state condivise.

“È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato”. Un lutto che secondo quanto ha dichiarato l’esperto reale Ian Lloyd al Mirror deve far soffrire profondamente Sua Maestà.

L’omaggio al principe Filippo nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni



“Al momento, la regina deve soffrire profondamente per il principe Filippo. Ma il suo atteggiamento è quello di andare avanti, di pensare al futuro sia della monarchia che della sua famiglia”, le sue parole. Charles Rae, corrispondente della famiglia reale, ha dichiarato che “i membri della famiglia, in particolare Carlo, Camilla, William e Kate, saranno in contatto con la regina nel giorno del compleanno di Filippo, faranno sentire la loro presenza”.





Già perché il 10 giugno 2021 il principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni. Un giorno importante che non poteva passare del tutto inosservato nonostante la sua scomparsa. E infatti la scorsa settimana, si legge sugli account ufficiali della royal family, è stata piantata in suo onore una rosa della Royal Horticultural Society per celebrare quelli che sarebbero dovuti essere i 100 anni del Principe.

“La rosa è piantata nell’East Terrace Garden del Castello di Windsor. Nel 1956 Sua Altezza Reale ha fondato il programma The Duke of Edimburgh Award che ha descritto come un kit di crescita fai-da-te”. Per ogni rosa dedicata al duca di Edimburgo che verrà acquistata e piantata, verrà fatta una donazione al The Duke of Edinburgh’s Award Living Legacy Fund che fornisce aiuti ai ragazzi che “vogliono farsi da soli”.