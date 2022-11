“Non è morta di vecchiaia”. Regina Elisabetta, bomba-choc dall’amico del principe Filippo

Sono passati più di due mesi dall’addio alla regina Elisabetta. Il motivo della sua morte, stando a quanto dichiarato ufficialmente dalla famiglia reale nel certificato che attestava il suo decesso, è stato attribuito alla vecchiaia. La sua dipartita è avvenuta a 96 anni, a poco più di un anno di distanza dall’ultimo saluto a suo marito Filippo di Edimburgo. Ma ora è uscita fuori una notizia clamorosa sulle reali cause della morte e sono state rivelate da un amico del coniuge, che ha pubblicato un libro molto interessante.

Quindi, potrebbe cambiare tutto sulla regina Elisabetta col motivo della morte che sarebbe totalmente differente. Al momento non ci sono state reazioni da parte della Royal Family, che però difficilmente potrà rimanere in silenzio vista la portata e la diffusione della notizia. I giornali inglesi non stanno facendo altro che parlare di questo e i sudditi sono ovviamente rimasti colpiti da questo annuncio. Ciò che si sa è che la monarca abbia voluto mantenere sempre il massimo della privacy, quindi questa ipotesi potrebbe essere presa in considerazione.

Regina Elisabetta e il motivo della sua morte: spunta un’ipotesi choc

Questo amico del marito della regina Elisabetta ha riportato un altro motivo alla base della sua morte. Ha infatti scritto un importante libro, intitolato Elizabeth: An Intimate Portrait, da Gyles Brandreth. E alcune frasi sono state svelate pubblicamente dagli organi di informazione. La compianta sovrana avrebbe infatti combattuto contro una malattia molto grave, che però è stata tenuta nascosta fino all’ultimo momento. E mai confermata, nemmeno quando lei ha poi esalato il suo ultimo respiro in Scozia.

Secondo Brandreth la regina Elisabetta non sarebbe affatto morta per la sua età avanzata: “Avevo sentito che la regina aveva una forma di mieloma, un cancro del midollo osseo, che spiegherebbe la sua stanchezza e perdita di peso e quei problemi di mobilità di cui ci hanno parlato spesso durante l’ultimo anno della sua vita. Si è spinta così tanto che lo scorso autunno ha sofferto di un’improvvisa mancanza di energia e i medici le hanno consigliato di riposare. La regina è sempre stata discreta e non ha mai detto più di quanto assolutamente necessario”.

Quindi, per circa un anno la regina Elisabetta avrebbe lottato contro un grave tumore che l’avrebbe prima indebolita e poi tolto la vita. Non resta che aspettare eventuali precisazioni da parte della famiglia reale e quindi dal figlio re Carlo III, che per ora tace.