La regina Elisabetta d’Inghilterra e la sua mania. L’8 settembre del 2022 la regina più influente della storia britannica se n’è andata lasciando lo scettro al figlio Carlo, divenuto Re Carlo III. La sua forza, il suo spirito, il suo carattere sono stati riconosciuti da tutti, sudditi e non. Elisabetta amava stupire con vestiti sgargianti e look particolari anche se non si può dire che fosse vanitosa. Come la sorella Margaret è stata sempre attenta a curare il proprio aspetto.

Ebbene ora esce fuori una sorta di mania che accompagnava sempre la regina Elisabetta. In particolare c’era una parte del proprio corpo che la regina non voleva venisse fotografata. E considerando le numerose occasioni in cui Elisabetta era fotografata capite bene che oggi la cosa è diventata di dominio pubblico. A svelare questo dettaglio è stato il famoso fotografo britannico Rankin che in occasione del Giubileo d’oro del 2002 era stato chiamato a palazzo per fare un ritratto della regina.

La confessione della regina Elisabetta: “Non mi piacciono”

Il fotografo ha raccontato di aver sentito un’aura particolare quando la regina Elisabetta è entrata nella stanza. E le ha fatto una proposta, ma lei non ha accettato: “È entrata nella stanza e ho percepito un’ondata di energia, non ho mai sentito un’aura così. Le ho proposto la mia idea, fotografarla con in mano una spada. E lei ha risposto: non mi piacciono le mie mani. È stata brillante, spiritosa, intelligente, ho adorato quei momenti passati insieme”.

Il racconto è stato fatto al podcast Tea with Twiggy prima che la sovrana morisse. Ebbene ora sappiamo che la regina Elisabetta non voleva che le venissero fotografate le sue mani. Non è un caso che in tutte le numerose fotografie lei abbia sempre cercato di nasconderle. Non solo. Elisabetta indossava sempre i guanti, indipendentemente dalla temperatura. Sosteneva che lo facesse per difendersi da germi e batteri visto che stringeva le mani a moltissimi sudditi (cosa che tra l’altro infastidiva il principe Filippo).

Rankin ha poi spiegato che quando ha visto arrivare la regina stava ridendo con un valletto: “Ecco cosa volevo, ritrarla così, con quel sorriso. Dopo lo shooting ho ricevuto un biglietto dal palazzo in cui mi dicevano che la mia foto era una delle loro preferite, proprio perché la regina sorrideva apertamente”. La foto ritrae la regina con un rossetto rosa brillante proprio di fronte alla bandiera dell’Union Jack.

