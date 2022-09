“Ha lasciato Londra”. Carlo III via dalla capitale senza la moglie Camilla. Cosa sta succedendo

Sono state giornate molto complicate e impegnative per il nuovo sovrano d’Inghilterra Re Carlo III e i prossimi giorni lo saranno ancora di più, lunedì 19 sono infatti in programma i funerali della Regina Elisabetta. Nelle sue prime uscite Carlo III ha avuto un assaggio delle sue responsabilità. Lo ha detto durante il suo primo discorso alla Westminster Hall. “Non posso fare a meno di sentire il peso della storia che ci circonda e che ricorda le tradizioni parlamentari vitali”. Carlo III ha avuto un assaggio anche di cosa significhi stare sotto l’occhio del mondo.



Le sue foto sono passate ai raggi x. Secondo i quotidiani inglesi le dita del nuovo sovrano Carlo III sarebbero paonazze e ‘a salsiccia’, insomma rosse e gonfie. C’è chi parla apertamente di problemi di salute che tra l’altro non sarebbero recenti visto che una delle foto in questione risale al 2012. Così il Daily Star ha voluto ascoltare il dottor Gareth Nye per chiedergli un parere medico.





Re Carlo III lascia Londra per 24 ore, in campagna senza Camilla



La prima ipotesi parla di un edema: “Si tratta di una condizione tale per cui il corpo inizia a trattenere liquidi negli arti, di solito nelle gambe e nelle caviglie ma anche nelle dita. L’effetto che ne deriva è il gonfiore visibile”. La seconda di artrite, un problema comune agli over 60: “Di solito, l’artrite colpisce tre aree principali della mano, dall’articolazione del pollice fino ad entrambe le articolazioni delle dita”.



“Queste, di solito, diventano rigide, doloranti e gonfie. I farmaci possono alleviare il dolore ma il gonfiore può rimanere”. Dalla casa reale, come è normale in questo momento, nessun commento ma Carlo III stupisce ancora. Dopo l’arrivo del feretro a Westminster, Carlo III si è ritirato nella sua amata tenuta di Highgrove.



Camilla, questa volta, non è con lui, perché è rimasta nella sua villa nel Wiltshire. Al re vengono concesse 24 ore di contemplazione e riflessione. Come detto lunedì sono in programma i funerali. La cerimonia avrà inizio alle 11 ora locale e si concluderà, un’ora più tardi, con due minuti di silenzio osservati in tutto il paese.

