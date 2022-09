Harry e Meghan Markle, arriva la decisione di Re Carlo III. A fare filtrare la voce sono i tabloid inglese mentre si preparano i funerali della regina. Scrive Adnkronos come circa duemila persone, tra loro i leader e i sovrani stranieri, si riuniranno lunedì 19 settembre nell’Abbazia di Westminster. La cerimonia avrà inizio alle 11 ora locale e si concluderà, un’ora più tardi, con due minuti di silenzio osservati in tutto il paese.



Dopo la cerimonia nell’abbazia di Westminster, un rito funebre più breve si svolgerà vicino al Castello di Windsor, nella St George’s Chapel, alle 16. Ad officiare sarà il Decano di Windsor, o capo spirituale dei canonici della St George’s Chapel. Vi assisteranno circa 800 persone. Infine è prevista una cerimonia per i familiari stretti di Elisabetta, quindi il feretro della regina sarà deposto alle 19.30 nella Royal Vault, accanto al marito, il duca di Edimburgo, morto nell’aprile 2021.





Harry e Meghan Markle, i figli non avranno il titolo di altezza reale



La fase finale delle cerimonie organizzate per Elisabetta inizierà domani sera, quando il re, Carlo III e i fratelli, la principessa reale, il Duca di York e il Duca di Essex terranno una veglia di 15 minuti intorno al feretro di Elisabetta. La camera ardente allestita a Westminster Hall si chiuderà lunedì mattina alle 6.30 locali. Poco dopo le 10.35 il feretro verrà spostato sul carro funebre della Royal Navy che circa dieci minuti dopo inizierà il suo viaggio verso l’Abbazia di Westminster, lungo il percorso tracciato da membri della Royal Navy e dei Royal Marines. (Leggi anche “Ecco perché io e Harry siamo scappati”. Terremoto a Buckingham Palace: il motivo della fuga è un’accusa pesantissima alla regina)



Re Carlo III e i membri della famiglia reale cammineranno dietro la bara della regina fino a Wellington Arch. Il corteo dovrebbe raggiungere l’abbazia pochi minuti prima delle 11, quando la bara sarà trasportata all’interno per la funzione. Le porte dell’Abbazia di Westminster si apriranno lunedì alle 8 per consentire alle persone che assisteranno alla cerimonia delle 11 di prendere posto.



Tornando a Harry e Meghan Markle, sarebbero su tutte le furie per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, sono diventati rispettivamente principe e principessa dopo la scomparsa della bisnonna ma senza acquisire il titolo di Altezza Reale. Pare che Re Carlo III abbia preso questa decisione per non gravare sui contribuenti. A corte ci sono già troppe persone con il titolo di Altezza Reale.

