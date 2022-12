“Bugie per proteggere William”. Harry, veleno ‘pesante’ sulla famiglia reale e il fratello

Il principe Harry spara a zero sulla famiglia reale. C’era grande attesa per l’uscita della docuserie Netflix “Harry & Meghan” nella quale i due coniugi promettevano ‘scintille’. Effettivamente nella prima puntata non è stato affrontato alcun argomento sconvolgente. I duchi di Sussex hanno parlato di come si sono conosciuti e dell’inizio della loro storia. Nonostante ciò si attendeva una reazione da parte di Re Carlo III e dei suoi congiunti.

A quanto pare la docuserie non farà altro che allontanare ancora di più Harry e Meghan dalla Casa Reale. D’altra parte i rapporti sono freddi, per non dire di peggio, da tempo, ben oltre quel gennaio del 2020 quando i due annunciarono di abbandonare i ruoli di reali. E le cose sono destinate a peggiorare visto le dichiarazioni esplosive di Harry contro la famiglia reale.

Le parole del principe Harry contro la famiglia reale

In queste ore è uscito il nuovo trailer sulla serie “Harry & Meghan” e il principe Harry fa delle dichiarazioni esplosive. Il duca di Sussex afferma apertamente che lui e sua moglie sono stati vittime di “gaslighting istituzionale”, ovvero una forma di manipolazione psicologica che punta a far sembrare pazzo qualcuno per proprio comodo. Ma c’è dell’altro. E di mezzo ci va il fratello William.

Si è parlato a lungo del rapporto tra i due fratelli e adesso Harry entra a gamba tesa proprio sul parente più stretto. Harry ha dichiarato che “loro”, ovvero Buckingham Palace e i media britannici, hanno mentito in diverse occasioni per proteggere suo fratello William: “Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggere noi”.

Già in passato Harry e Meghan avevano accusato la sua famiglia di far uscire informazioni manipolate per farli apparire sotto una cattiva luce. Per quanto riguarda la sicurezza il duca di Sussex ha affermato che ora è tutto sotto controllo, ma ha aggiunto che non sapeva cosa sarebbe successo se fossero rimasti più a lungo. Un amico di Harry e Meghan, Christopher Bouzy, ha detto: “Stavano reclutando attivamente persone per diffondere disinformazione”. Tyler Perry, invece, attore e produttore che ha prestato alla coppia la sua casa quando sono arrivati in California, ha dichiarato: “Volevano solo essere liberi di amare ed essere felici. Ho applaudito a questo”.

