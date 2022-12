Docuserie “Harry & Meghan“, la reazione di Re Carlo III. Dopo mesi di attesa la docuserie sul principe Harry e la moglie Meghan Markle è finalmente uscita ieri, 8 dicembre. E forse sarà un caso, forse no, ma il giorno scelto per mettere i primi tre episodi a disposizione su Netflix capita proprio a tre mesi esatti dalla morte della regina Elisabetta. Nei primi 160 minuti della serie non ci sono episodi particolari che facciano gridare allo scandalo – reale – ma l’argomento sta andando in tendenza sui social.

In attesa della reazione della famiglia reale, che non tarderà ad arrivare, ecco i primi episodi della serie “Harry & Meghan” che parlano delle gioie e dei dolori di questa coppia che è ormai lontana anni luce dalla vita di corte. Si torna a parlare dei 150 milioni di dollari intascati da Harry e Meghan per i diritti di quello che promette di essere l’ennesimo colpo alla famiglia reale da parte dei due. Intanto Gilda Faleri, esperta di questioni reali di cui racconta sul sito theQueeg.com, ha rivelato alcuni retroscena a Today.

Harry & Meghan, la reazione di Re Carlo III

Nel dialogo con Today Gilda Faleri, in merito alla docuserie “Harry & Meghan”, afferma: “È una crepa gigantesca, l’ennesima, tra la famiglia reale da un lato e Harry e Meghan dall’altra”. Poi rivela: “La reazione di re Carlo? È molto dispiaciuto. Fonti reali fanno trapelare che la prossima settimana sarà velenosa… Per ora resiste il silenzio, ma il dettaglio scritto in apertura della docuserie secondo cui la famiglia reale non ha voluto rilasciare commenti sta creando parecchio dibattito. In realtà la situazione pare sia un’altra”.

Come fa sapere l’esperta di cose reali “la famiglia reale avrebbe sì ricevuto una mail con la richiesta di una dichiarazione sulla serie, ma da parte di una fonte terza non riconducibile né all’Archewell, l’organizzazione fondata da Harry e Meghan, né a Netflix. Lo staff dei reali si è quindi rivolto direttamente sia alla società di streaming che alla coppia per avere maggiori chiarimenti, ma non ha avuto alcuna risposta”.

Sulla possibilità di una riappacificazione tra Harry e Meghan e la famiglia reale Gilda Faleri spiega: “Se è effettivamente un punto di non ritorno è presto per dirlo. Sicuramente c’è grande delusione da parte di Carlo e William, sia come re ed erede al trono che come padre e fratello. Perché anche stavolta bisogna distinguere l’aspetto pubblico dal privato, e in entrambi gli ambiti la docuserie muove accuse pesanti, non dirette, ma sottintese. Harry, per esempio, dice di essersi sposato con il cuore a differenza degli altri che lo avrebbero fatto con la ragione e Meghan racconta di aver ricevuto tanta inattesa formalità da William e Kate, accolti in casa con il sorriso e i piedi nudi alla loro prima cena, pronta per abbracciarli… Sono dettagli forti che però, a mio parere, sono tesi ad un populismo volto solo ad avere consensi”.

Per quanto riguarda l’istituzione poi “si parla di “colonialismo 2.0″, si fanno accuse che sono dirette alla famiglia ma pure alla stessa defunta regina Elisabetta che per settant’anni è stata capo del Commonwealth”. E ancora: “Per ora da parte della famiglia prevale la linea del “never complain, never explain” e si dice siano molto dispiaciuti”. Poi torna l’ipotesi di togliere i titoli di duchi di Sussex “ma non arriva dall’interno della famiglia”.

