Principe Harry, un’altra ‘bomba’ pronta a ‘scoppiare’. Nelle ultime settimane il gossip non ha fatto altro che tirare in ballo alcune questioni spinose che riguarderebbero il principe e la sua vita di coppia con Meghan Markle. Ma nelle ultime ore un’altra ‘scottante’ notizia sembra sollevare nuovamente il polverone in merito alla paternità di Re Carlo III e il secondogenito di Lady Diana. Emerge infatti un nuovo interessante dettaglio sulle movimentate vicende della Royal Family.

Re Carlo III è il vero padre di Harry? Viene nuovamente scoperchiato il vaso di Pandora alla luce di uno strano elemento che, in merito alla spinosa questione, tirerebbe in ballo anche un’altra figura, quella di Meghan Markle in vista di un incontro che a detta di molti sarebbe chiarificatore tra Harry e il principe William.

Re Carlo III è il vero padre di Harry? Fuori un altro dettaglio in merito alla Royal Family

Ma prima di addentrarci nella notizia, facciamo un passo indietro. Sono anni che non fa che circolare il dubbio sulla paternità di Re Carlo III: l’attuale sovrano d’Inghilterra è o non è il vero padre del secondogenito di Lady D.? La notizia sarebbe stata messa in circolo poco dopo la morte della Regina Elisabetta II e alla luce dell’incoronazione del nuovo sovrano d’Inghilterra. Da quel momento in poi si vocifera che il nome del vero padre del principe Harry sia quello di James Hewitt, amante di Lady D. Una relazione tra la principessa e il comandante che molti farebbero risalire al lontano 1983, proprio un anno prima della nascita di Harry. (“Divorzio per tradimento”. Harry e Meghan Markle, bomba da Londra. Carlo III vuole così).

Il rumor viene risollevato alla notizia di un incontro chiarificatore tra il principe William e i Sussex. Ma per quale preciso motivo? Probabilmente l’incontro sarebbe dovuto avvenire in prossimità della pubblicazione di Spare, libro il cui autore è proprio il principe Harry. Eppure, stando ad alcune voci di corridoio, pare sia stata proprio Meghan Markle a fare di tutto affinchè questo incontro non avvenisse.

E infatti, sfogliando l’agenda del principe William, pare che non compaia un impegno preso con il fratello minore. Perché Meghan Markle avrebbe annullato l’incontro chiarificatore? Pare che Meghan Markle stia ancora spingendo il principe Harry a sottoporsi al test del DNA che confermerebbe o meno la paternità di Re Carlo III. Non si può che restare in attesa di aggiornamenti.