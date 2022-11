Meghan Markle e il principe Harry a un passo dal divorzio? La voce arriva da Londra e sembra avere delle basi sufficientemente solide. Una notizia che gela i milioni di fan della coppia nell’occhio del ciclone dal primo giorno di fidanzamento e ancora di più dopo la celebre intervista rilasciata negli Stati Uniti in cui si accusava la famiglia reale di razzismo. Accusa che non era rivolta alla regina Elisabetta con i quali i rapporti sono sempre stati cordiali come, tra l’altro, ha raccontato Meghan dopo il funerale della sovrana.



“Mi sento fortunata ad averla conosciuta. Sento una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla”, aveva raccontato a Page Six. “Sono davvero grata di aver potuto stare con mio marito per sostenerlo, specialmente durante quel periodo. Ciò che è così bello è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su diversi e tanti fronti”. Una verità che sembrava chiudere la porta a tante male lingue.

E invece no. Sembra infatti che Re Carlo III stia lavorando nell’ombra per spingerlo al divorzio da Meghan. Una parte di tabloid, infatti, ha riportato la news messa in giro da una amica di Camilla secondo cui il duca di Sussex avrebbe tradito la moglie mandando sms ad una top model di cui non si conosce il nome. Meghan sarebbe furiosa e si parlerebbe di separazione:un vero e proprio colpo di teatro.



Secondo i maligni il piano di Re Carlo III sarebbe quello di portare il Principe dall’America e far cadere tutta la colpa della Megxit sull’attrice che ha sposato nel 2018. Il piano, inoltre, avrebbe come scopo quello di minare la credibilità di Harry prima dell’uscita del libro autobiografico (che tutti assicurano sarà una bomba) il 10 gennaio 2023.



Il libro racconterà l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta del duca di Sussex, senza lesinare dettagli sulla sua recente uscita dalla famiglia reale britannica insieme alla moglie Meghan Markle. Scriveva il principe nella nota seguita la conclusione del libro. “Ho indossato molti abiti in questi anni, sia letteralmente che metaforicamente, e la mia speranza è che raccontando la mia storia, i suoi alti e bassi, gli errori, le lezioni imparate, io possa mostrare che non importa da dove si viene, ma che ho in comune col lettore molto più di quello che si pensa”.

