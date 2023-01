Nel Principato di Monaco è tornato il Festival del Circo: dopo due anni di pandemia si è nuovamente tenuta la manifestazione che vanta una tradizione di lunga data a cui i cittadini sono molto affezionati. Si tratta di un evento nato per volontà del principe Ranieri III nel 1974 ed è diventato uno degli eventi di arti circensi più prestigiosi al mondo. Ha partecipato all’evento il principe Alberto in compagnia dei figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Insieme a loro c’erano Louis Ducruet e Camille Gottlieb (i figli di Caroline di Monaco) ed erano anche presenti Charlotte Casiraghi con il figlio Gad Elmaleh e Stephanie di Monaco. Impossibile pertanto, non notare l’assenza della principessa Charlene Wittstock, che da qualche giorno è stata raggiunta nel Principato dai genitori, Mike Wittstock (76 anni) e Lynette Wittstock (63 anni): i due si sono trasferiti da Johannesburg a Monaco, per stare accanto alla figlia.

Leggi anche: “Perché non si vede più”. Charlene, tutta Monaco chiacchiera: nuova bomba sulla principessa





Charlene di Monaco assente al Festival del Circo

L’assenza di Charlene Wittstock ha fatto subito preoccupare il popolo a causa delle sue condizioni di salute. Infatti la principessa lo scorso aprile era rientrata a casa dopo un lungo periodo di assenza nel quale si è sottoposta ad alcune cure in Sudafrica, il suo Paese d’origine. La moglie del principe Alberto si è pian piano ripresa ed è tornata anche a partecipare ad una serie di eventi sia da sola che con la famiglia. In questo modo i sudditi si sono tranquillizzati nel vederla di nuovo sorridere al fianco del marito e dei suoi gemelli.

Ma adesso l’assenza a uno degli eventi più importanti del Principato fa nuovamente discutere e genera apprensione. E inevitabilmente sono riemerse le preoccupazioni per il suo stato di salute dopo che tra il 2020 e il 2021 è stata ricoverata in Sudafrica per una lunga malattia debilitante. Lo scorso mese di novembre Alberto di Monaco rassicurava sulle condizioni di salute della moglie a Nice Matin: “A volte è ancora stanca. Ha ancora bisogno di tempo per recuperare appieno le sue energie e assumere ulteriori impegni. Però ce la farà, ne sono certo”.

Poi le rassicurazioni di Charlene Wittstock: “Ci vorrà ancora tempo, ma sono felice. La mia famiglia e coloro che amo sono la mia roccia. Mi avvicino al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta”. Probabile, come scrive Vanity Fair, che l’assenza della principessa sia dovuta al fatto che non è un’amante del circo, che a Montecarlo mantiene la sua forma tradizionale. Una cosa che non può farle piacere dal momento che è impegnata per la salvaguardia degli animali in libertà e del loro habitat naturale.