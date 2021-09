Il principe Harry e Meghan Markle tra i cento personaggi più influenti dell’anno: la coppia è in copertina sul Time, il prestigioso magazine americano che ha immortalato i due all’interno della propria abitazione, nella villa di Montecito, a Los Angeles. La cover del numero speciale di settembre dedicata ai duchi ha iniziato a far discutere nel momento preciso in cui è uscita.

La scelta di inserire la coppia è stata immediatamente criticata sui social: impossibile per molti dimenticare lo sgarbo di essersi allontanati dalla famiglia reale e di aver rivelato dettagli intimi legati alla vita del palazzo reale britannico. Ma non è tutto perché quella foto è finita nel mirino del Daily Mail, che l’ha fatta analizzare per portare alla luce i significati più nascosti. Secondo gli esperti del linguaggio del corpo, l’ex attrice di Suits, nei ritratti scattati da Pari Dukovic ha puntato sull’atteggiamento e sul look.

Meghan Markle con indosso gioielli per 450mila euro

Meghan Markle ha scelto di non indossare un abito, mai i pantaloni e l’outfit è stato studiato da due stylist hollywoodiane, Clare e Nina Hallwroth, note per vestire anche Brad Pitt e Jennifer Aniston. Nella cover la duchessa, in primo piano, indossa camicia e pantaloni palazzo bianchi con folti capelli sciolti arricchiti da extension.





Negli altri due, invece, la coppia è in verde scuro. Meghan Markle con un dolcevita e cappotto green, il principe Harry, scrivono gli esperti, sembra quasi un “complemento” dell’immagine powerful della moglie. Poi i “conti in tasca”: la duchessa ha indossato gioielli per un valore di 450mila euro nel ritratto per la copertina, tra cui un famoso orologio di Lady Diana da 23mila sterline.

Nel dettaglio, Meghan Markle ha indossato un paio di orecchini disegnati da Jennifer Meyer, ex moglie dell’attore Tobey Maguire da 3mila dollari, un braccialetto Cartier da 6mila 900 dollari, regalo del marito, e un anello rosa Shiffon. E poi il gioiello più prezioso, l’anello di fidanzamento da 350mila sterline. E ovviamente, a fronte di tutto questo, sono volate critiche per l’immagine troppo patinata.